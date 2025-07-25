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الأراضي الرطبة.. كنز منسي لمواجهة تغيّر المناخ

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:30
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كشفت دراسة علمية حديثة أن استعادة الأراضي الرطبة المتدهورة تُعد حلاً بيئياً متكاملاً للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، إذ تساهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه ومقاومة الجفاف.
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وبحسب الدراسة التي أُجريت على ضفاف نهر لودون في ولاية فيكتوريا الأسترالية، فإن إعادة ترطيب الأراضي الرطبة وتشجيرها خفّضت انبعاثات الكربون بنسبة 39% خلال عام واحد، مقابل ارتفاع بنسبة 169% في المواقع غير المستعادة. كما ارتفعت نسبة الرطوبة في التربة المستعادة بـ55%، ما يعزز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.

الأراضي الرطبة، رغم أنها تغطي أقل من 10% من سطح الأرض، إلا أنها تخزن ثلث كربون التربة العالمي، وتلعب دوراً حاسماً في تنقية المياه، وإعادة تدوير المغذيات، وتوفير موائل لأنواع مهددة بالانقراض.

الدراسة أشارت أيضًا إلى أن دمج إعادة ضخ المياه مع إعادة التشجير الفعال هو المفتاح لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة أن حماية هذه البيئات يُسهم في تحويلها من مصادر للكربون إلى مصارف له، ويعيد وظائفها الحيوية المفقودة.

ومع استمرار فقدان 21% من الأراضي الرطبة منذ عام 1700 بسبب الزراعة وتدهور التربة، فإن العلماء يدقّون ناقوس الخطر: إنقاذ الأراضي الرطبة بات ضرورة عاجلة لإنقاذ المناخ.
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