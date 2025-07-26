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تكنولوجيا وعلوم

3 خطوات لتأمين حسابك على إنستغرام بسرعة وأمان

Lebanon 24
26-07-2025 | 01:00
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مع ازدياد حوادث اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح تأمين الحسابات أولوية قصوى، خاصة على منصة شهيرة مثل إنستغرام، وإليك 3 خطوات بسيطة لكنها فعالة لحماية حسابك من السرقة أو الاستخدام غير المصرح به:
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1. فعل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)
 
ولتفعيل ذلك ادخل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم المصادقة الثنائية، واختر طريقة التحقق سواء عبر رسالة نصية أو تطبيق مثل Google Authenticator وهذه الخطوة تجعل من الصعب تقريباً دخول شخص آخر لحسابك حتى لو عرف كلمة السر.

2. استخدم كلمة سر قوية ومختلفة عن باقي حساباتك
تجنّب الأسماء وتواريخ الميلاد، ويفضل أن تحتوي على رموز وأرقام و استخدم مدير كلمات مرور إذا كنت تخشى النسيان.

3. راقب الأجهزة المتصلة بحسابك
وسيتم تحقيق ذلك من الإعدادات ثم  النشاط ثم  تسجيلات الدخول، ويمكنك مراجعة الأجهزة التي سجلت الدخول منها، وإذا وجدت جهازًا غريبًا، يمكنك تسجيل الخروج منه فورًا.
(اليوم السابع)
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