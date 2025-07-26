3 خطوات لتأمين حسابك على إنستغرام بسرعة وأمان

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(اليوم السابع)

مع ازدياد حوادث اختراق الحسابات الشخصية على ، أصبح تأمين الحسابات أولوية قصوى، خاصة على منصة شهيرة مثل إنستغرام، وإليك 3 خطوات بسيطة لكنها فعالة لحماية حسابك من السرقة أو الاستخدام غير المصرح به:1. فعل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)ولتفعيل ذلك ادخل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم المصادقة الثنائية، واختر طريقة التحقق سواء عبر رسالة نصية أو تطبيق مثل Google Authenticator وهذه الخطوة تجعل من الصعب تقريباً دخول لحسابك حتى لو عرف كلمة السر.2. استخدم كلمة سر قوية ومختلفة عن باقي حساباتكتجنّب الأسماء وتواريخ الميلاد، ويفضل أن تحتوي على رموز وأرقام و استخدم مدير كلمات مرور تخشى النسيان.3. راقب الأجهزة المتصلة بحسابكوسيتم تحقيق ذلك من الإعدادات ثم النشاط ثم تسجيلات الدخول، ويمكنك مراجعة الأجهزة التي سجلت الدخول منها، وإذا وجدت جهازًا غريبًا، يمكنك تسجيل الخروج منه فورًا.