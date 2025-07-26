Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Lava تطرح منافسا جديدا في عالم أندرويد

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1396908-638891494960568657.jpg
Doc-P-1396908-638891494960568657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Lava الهندية عن هاتفها الجديد الذي سيطرح قريبا لينافس أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
Advertisement
 
حصل هاتف Lava Blaze Dragon على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (168.8/78.1/8.3) ملم، وزنه 196 غ.

شاشته أتت LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
شركة Xiaomi تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
lebanon 24
26/07/2025 18:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
lebanon 24
26/07/2025 18:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
OnePlus تطلق منافسا قويا في عالم الحواسب اللوحية
lebanon 24
26/07/2025 18:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
lebanon 24
26/07/2025 18:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:07 | 2025-07-26
06:54 | 2025-07-26
04:00 | 2025-07-26
03:05 | 2025-07-26
02:00 | 2025-07-26
01:00 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24