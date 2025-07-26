Lava تطرح منافسا جديدا في عالم أندرويد

أعلنت شركة Lava عن هاتفها الجديد الذي سيطرح قريبا لينافس أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

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حصل هاتف Lava Blaze Dragon على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (168.8/78.1/8.3) ملم، وزنه 196 غ.



شاشته أتت LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم)