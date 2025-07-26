الذكاء الاصطناعي يقترب من الهيمنة في مسابقات البرمجة.. لكن الإنسان ما زال يتفوّق حتى الآن!

رغم تفوق على البشر في ألعاب مثل الشطرنج والـ"غو" والبوكر، إلا أن البرمجة التنافسية لا تزال تحتفظ بصدارتها للبشر، ولو بفارق بسيط. فقد تمكّن المبرمج البولندي بريميسواف دمبياك، المعروف باسم "Psyho"، من التفوق على نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركة "OpenAI" خلال نهائيات AtCoder World Tour 2025 التي أقيمت في .

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