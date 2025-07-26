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متفرقات

الذكاء الاصطناعي يقترب من الهيمنة في مسابقات البرمجة.. لكن الإنسان ما زال يتفوّق حتى الآن!

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:00
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رغم تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في ألعاب مثل الشطرنج والـ"غو" والبوكر، إلا أن البرمجة التنافسية لا تزال تحتفظ بصدارتها للبشر، ولو بفارق بسيط. فقد تمكّن المبرمج البولندي بريميسواف دمبياك، المعروف باسم "Psyho"، من التفوق على نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركة "OpenAI" خلال نهائيات AtCoder World Tour 2025 التي أقيمت في طوكيو.
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دمبياك، البالغ من العمر 41 عاماً والذي سبق أن عمل في "OpenAI"، أعرب عن خشيته من أن يكون آخر إنسان يفوز بهذا اللقب، نظراً للتقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي. وقال: "ساعدت في تطوير الذكاء الاصطناعي، وقد أكون أول ضحاياه. لكنني فزت هذه المرة، على الأقل الآن".

في المسابقة التي استمرت 10 ساعات، شارك 11 مبرمجاً بشرياً من نخبة المصنفين عالمياً، إلى جانب خوارزمية من "OpenAI". وحلّ النموذج ثانياً بفارق 9.5% فقط خلف دمبياك، في إنجاز يُعد لافتاً بالنظر إلى طبيعة المسابقة المعقّدة التي تعتمد على حل مسائل تحسين رياضية مثل "مشكلة البائع المتجول"، والتي يصعب حلّها حسابياً رغم سهولة طرحها.

وأشار دمبياك إلى أن البشر ما زالوا يتفوقون في التفكير المنطقي وحل المشكلات المفتوحة، لكنه حذّر من أن سرعة الذكاء الاصطناعي وقدرته على تجربة آلاف الحلول في وقت قصير قد تمنحه الأفضلية قريباً. وأضاف: "الذكاء الاصطناعي قد لا يكون الأذكى حالياً، لكنه الأسرع بالتأكيد… وفي بعض الأحيان، فإن مضاعفة أداء شخص متوسط آلاف المرات تنتج نتائج أفضل من أداء عبقري واحد".

ويأتي هذا في وقت تتجه فيه شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" و"أنتروبيك" إلى الاعتماد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في كتابة الشيفرة البرمجية، ما قد يؤدي إلى استبدال 20% من الوظائف المكتبية خلال 1 إلى 5 سنوات، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "أنتروبيك".

لكن دمبياك يرى أن التحديات تتعدى مجرد فقدان الوظائف، فالمخاوف تشمل أيضاً التضليل المعلوماتي، والفراغ الوجودي، وسرعة التحولات التكنولوجية التي تفوق قدرة المجتمعات على التكيّف. واختتم بالقول: "التقدم التقني يتسارع، بينما تتحرك المجتمعات بوتيرة أبطأ بكثير".

(The Guardian)
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