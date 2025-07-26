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اختراق إلكتروني لشركة تأمين.. وهذا مصير بيانات عملائها الأميركيين!

Lebanon 24
26-07-2025 | 23:00
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أعلنت شركة Allianz الألمانية أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من سرقة بيانات شخصية لغالبية عملاء شركة التأمين التابعة لها "Allianz Life" في أميركا الشمالية، والبالغ عددهم 1.4 مليون شخص.
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وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الهجوم وقع في 16 تموز 2025 عبر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القائم على السحابة والمستخدم من قبل Allianz Life، حيث استخدم القراصنة تقنية "الهندسة الاجتماعية" لخداع الموظفين والوصول إلى معلومات حساسة تخص العملاء، وبعض الموظفين والمستشارين الماليين.

وأكدت Allianz أن الاختراق اقتصر على الشركة الأميركية التابعة ولم يؤثر على باقي أنظمتها، بما في ذلك نظام إدارة الوثائق التأمينية.

وتم إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فورًا، كما بدأت الشركة بالتواصل مع المتضررين لتقديم الدعم. وتبذل جهودٌ حالية لتحديد الأثر الكامل للحادث وتأمين أنظمتها.

تعكس هذه الحادثة تزايد التهديدات السيبرانية التي تعتمد على خداع العنصر البشري للوصول إلى بيانات حساسة في مؤسسات كبرى.
 
(BBC)
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