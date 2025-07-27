الغرافيت لا يذوب.. اكتشاف روسي يغيّر فهم حماية المركبات الفضائية

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كشف علماء من الميكانيكية في أن الغرافيت، المستخدم في الطلاءات الحرارية للمركبات الفضائية، لا يذوب أو يتبخر عند تعرضه لموجات صدمية شديدة، بل يتعرض للتشقق والتفتت الميكانيكي.التجارب، التي نُشرت نتائجها في مجلة Acta Astronautica، أُجريت باستخدام "أنبوب الصدمة" لاختبار مادة كربونية تحت ظروف حرجة تحاكي دخول المركبة للغلاف الجوي. وأظهرت النتائج أن التلف يحدث بسبب تقطع جسيمات الكربون من السطح، وليس بسبب الانصهار.يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يُحدث نقلة نوعية في اختيار المواد العازلة للحرارة، خاصة للمركبات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث قال ليفاشوف، مدير المختبر، إن سلامة المركبات تعتمد بشكل كبير على كفاءة هذه الطبقات الواقية.هذا التقدم يسهم في تحسين تصميم دروع الحرارة للمهمات الفضائية المستقبلية.