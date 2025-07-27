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متفرقات
الصين تقترح "أمم متحدة للذكاء الاصطناعي".. ما هي؟
Lebanon 24
27-07-2025
|
05:00
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خلال كلمته في افتتاح
المؤتمر العالمي
للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، دعا رئيس الوزراء الصيني
لي تشيانغ
إلى إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال
الذكاء الاصطناعي
، معتبرًا أن هذه التكنولوجيا تمثل "محركًا جديدًا للنمو"، لكنها تفتقر إلى تنسيق عالمي فعّال.
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وأشار لي إلى أن السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي يشهد حالة من
الحوكمة
المجزأة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتشكيل إطار تنظيمي مشترك يواكب سرعة التطور التقني.
المؤتمر، الذي يستمر لثلاثة أيام، يعقد في ظل تصاعد التوتر بين
الصين
والولايات المتحدة، حيث فرضت
واشنطن
قيودًا على تصدير رقائق وتقنيات متقدمة إلى
بكين
، بدعوى المخاوف الأمنية. ومع ذلك، تواصل الصين تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى صناع القرار
الأميركيين
.
وختم لي دعوته بالتأكيد على أهمية كسر القيود أمام الابتكار وتبادل الخبرات، داعيًا إلى بيئة مفتوحة تسهّل تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وتعاوني عالميًا.
(العربية)
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