الصين تقترح "أمم متحدة للذكاء الاصطناعي".. ما هي؟

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خلال كلمته في افتتاح للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، دعا رئيس الوزراء الصيني إلى إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال ، معتبرًا أن هذه التكنولوجيا تمثل "محركًا جديدًا للنمو"، لكنها تفتقر إلى تنسيق عالمي فعّال.وأشار لي إلى أن السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي يشهد حالة من المجزأة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتشكيل إطار تنظيمي مشترك يواكب سرعة التطور التقني.المؤتمر، الذي يستمر لثلاثة أيام، يعقد في ظل تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة، حيث فرضت قيودًا على تصدير رقائق وتقنيات متقدمة إلى ، بدعوى المخاوف الأمنية. ومع ذلك، تواصل الصين تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى صناع القرار .وختم لي دعوته بالتأكيد على أهمية كسر القيود أمام الابتكار وتبادل الخبرات، داعيًا إلى بيئة مفتوحة تسهّل تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وتعاوني عالميًا.