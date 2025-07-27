غوغل تختبر ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث

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أعلنت شركة يوم الخميس إطلاق ميزة تجريبية جديدة تُدعى Web Guide، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تنظيم نتائج البحث بنحو أكثر ذكاءً ووضوحًا، من خلال جمع الروابط وتصنيفها بطريقة تساعد المستخدمين في العثور على المعلومات بسهولة.وتتوفر هذه الميزة حاليًا للمستخدمين الذين يفعّلونها عبر المنصة التجريبية Search Labs.وتعتمد Web Guide على إصدار مخصص من نموذج لمعالجة الاستفسارات، إذ ترتب النتائج التقليدية المعروفة بـ”الروابط الزرقاء العشرة”، وتصنفها ضمن فئات ذات صلة ببعضها، إلى جانب توليد أسئلة مرتبطة باستخدام تقنيات التوليدي.وتظهر هذه الميزة ضمن تبويب “الويب” (Web) في نتائج البحث، وتعتمد Web Guide على تقنية “توزيع الاستعلامات” نفسها المستخدمة في وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)، مما يسمح لنظام Gemini بتفكيك الاستعلام، وتنفيذ عمليات بحث متوازية لتوفير نتائج أكثر دقة وتنوعًا.وعند البحث مثلًا عن “كيفية العناية بشجرة المانجو”، تظهر Web Guide روابط من مصادر موثوقة مثل المواقع الجامعية، بالإضافة إلى محتوى من منصات مثل وكيورا وReddit، ضمن تصنيفات مثل “العناية بشجرة المانجو حسب المناخ” و”حل مشاكل شائعة في زراعة المانجو”، مع تقديم ملخصات توليدية تحت كل فئة.ومع أن هذه الميزة تعيد بعض العناصر المألوفة من تجربة البحث التقليدية، مثل إظهار الروابط في أعلى الصفحة، فإن بعض المستخدمين رأوا أن الوصف التوضيحي المرافق لكل فئة يبدو زائدًا، إذ يُمكن استخلاصه بسهولة من قراءة المحتوى المرتبط مباشرة.ويمكن استخدام Web Guide لطرح استفسارات أكثر تعقيدًا، إذ يحاول الذكاء الاصطناعي تحليل كافة جوانب السؤال وتقديم إجابات مصنفة وفقًا لمحاوره.وتتيح غوغل للمستخدمين العودة إلى تجربة البحث التقليدية في أي وقت، لكن الشركة تخطط مستقبلًا لإدراج Web Guide ضمن تبويب “الكل All” في نتائج البحث.تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود جوجل لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي في محركات البحث، عبر تقديم تجربة أكثر تفاعلية وتنظيمًا للمعلومات، ويمكن تجربة Web Guide الآن من خلال تفعيلها من منصة Search Labs.