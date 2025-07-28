Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد من آبل

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1397511-638892999918681950.png
Doc-P-1397511-638892999918681950.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة آبل مؤخراً عن النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل الجديد iOS 26، والذي من المتوقع أن يصل بشكل رسمي إلى المستخدمين خلال خريف هذا العام، لكن رغم الحماس الكبير حول المزايا التي يحملها هذا التحديث، إلا أن هناك جانباً سلبياً لا يمكن تجاهله وهو أن بعض مستخدمي آيفون قد يُجبرون على تغيير أجهزتهم للحصول على التحديث.
Advertisement

وأبهرت آبل المتابعين في عرضها الأول لـ iOS 26 الشهر الماضي، بعد أن استعرضت تصميماً جديداً، أطلقت عليه اسم "Liquid Glass"، والذي يمنح الواجهة مظهراً لامعاً وأنيقاً يشبه الزجاج السائل.

كما يتضمّن التحديث تغييرات في شاشة القفل لتصبح أكثر تفاعلًا، بالإضافة إلى خصائص أمنية ذكية، أبرزها ميزة "حجب المكالمات الاحتيالية"، التي تمنع المتصلين المجهولين من الوصول إليك دون تأكيد هويتهم.
 
أما بالنسبة للمستخدمين كثيري التنقل، فقد أضافت آبل ميزة الترجمة الفورية للمكالمات والرسائل النصية، ما يجعل التواصل عبر اللغات أسهل من أي وقت مضى.

لكن على الرغم من كل هذه المميزات، كشفت الشركة أن بعض الأجهزة لن تكون قادرة على تشغيل iOS 26، وعلى رأسها هواتف iphone XS وXS Max وXR، والتي تم استبعادها رسمياً من قائمة الأجهزة المدعومة.

ويعني ذلك أن مستخدمي هذه الإصدارات لن يتمكنوا من تجربة التحديث الجديد، لا النسخة الرسمية ولا حتى التجريبية، وقد يضطرون للتفكير في الترقية إلى هاتف أحدث.
 
وجاءت الأجهزة المدعومة رسمياً بنظام iOS 26 كالتالي:

- iphone 16 بجميع نسخه
- iPhone 15 بجميع نسخه
- iPhone 14 بجميع نسخه
- iphone 13 و13 mini و13 Pro و13 Pro Max
- iPhone 12 و12 mini و12 Pro و12 Pro Max
- iPhone 11 و11 Pro و11 Pro Max (امارات 24) 
مواضيع ذات صلة
أول تحديث مرتقب لنظارة "فيجن برو"… آبل تكشف خطتها الجديدة
lebanon 24
28/07/2025 16:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث جدلي من آبل.. إيقاف مكالمات FaceTime تلقائيا عند رصد هذه الحالة!
lebanon 24
28/07/2025 16:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ألفا: تحديث شامل للشبكة ومركز بيانات جديد قيد الإطلاق
lebanon 24
28/07/2025 16:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تطلق تحديثاً لإيربودز يتيح تسجيل الصوت بجودة فائقة
lebanon 24
28/07/2025 16:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:39 | 2025-07-28
05:49 | 2025-07-28
00:30 | 2025-07-28
23:00 | 2025-07-27
16:29 | 2025-07-27
13:02 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24