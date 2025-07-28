تحديث جديد من آبل

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وأبهرت آبل المتابعين في عرضها الأول لـ iOS 26 الشهر الماضي، بعد أن استعرضت تصميماً جديداً، أطلقت عليه اسم "Liquid Glass"، والذي يمنح الواجهة مظهراً لامعاً وأنيقاً يشبه الزجاج السائل.



كما يتضمّن التحديث تغييرات في شاشة القفل لتصبح أكثر تفاعلًا، بالإضافة إلى خصائص أمنية ذكية، أبرزها ميزة "حجب المكالمات الاحتيالية"، التي تمنع المتصلين المجهولين من الوصول إليك دون تأكيد هويتهم. كشفت شركة آبل مؤخراً عن النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل الجديد iOS 26، والذي من المتوقع أن يصل بشكل رسمي إلى المستخدمين خلال خريف هذا العام، لكن رغم الحماس الكبير حول المزايا التي يحملها هذا التحديث، إلا أن هناك جانباً سلبياً لا يمكن تجاهله وهو أن بعض مستخدمي آيفون قد يُجبرون على تغيير أجهزتهم للحصول على التحديث.وأبهرت آبل المتابعين في عرضها الأول لـ iOS 26 الشهر الماضي، بعد أن استعرضت تصميماً جديداً، أطلقت عليه اسم "Liquid Glass"، والذي يمنح الواجهة مظهراً لامعاً وأنيقاً يشبه الزجاج السائل.كما يتضمّن التحديث تغييرات في شاشة القفل لتصبح أكثر تفاعلًا، بالإضافة إلى خصائص أمنية ذكية، أبرزها ميزة "حجب المكالمات الاحتيالية"، التي تمنع المتصلين المجهولين من الوصول إليك دون تأكيد هويتهم.

أما بالنسبة للمستخدمين كثيري التنقل، فقد أضافت آبل ميزة الترجمة الفورية للمكالمات والرسائل النصية، ما يجعل التواصل عبر اللغات أسهل من أي وقت مضى.



لكن على الرغم من كل هذه المميزات، كشفت الشركة أن بعض الأجهزة لن تكون قادرة على تشغيل iOS 26، وعلى رأسها هواتف XS وXS Max وXR، والتي تم استبعادها رسمياً من قائمة الأجهزة المدعومة.



ويعني ذلك أن مستخدمي هذه الإصدارات لن يتمكنوا من تجربة التحديث الجديد، لا النسخة الرسمية ولا حتى التجريبية، وقد يضطرون للتفكير في الترقية إلى هاتف أحدث.

وجاءت الأجهزة المدعومة رسمياً بنظام iOS 26 كالتالي:



- بجميع نسخه

- iPhone 15 بجميع نسخه

- iPhone 14 بجميع نسخه

- و13 mini و13 Pro و13 Pro Max

- iPhone 12 و12 mini و12 Pro و12 Pro Max

- iPhone 11 و11 Pro و11 Pro Max (امارات 24)