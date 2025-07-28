صراع العمالقة: "ROG Xbox Ally" من مايكروسوفت يواجه "Nintendo Switch 2"

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ورغم أن الجهاز الأول لم يصدر رسميًا بعد، فإن المقارنة بين الجهازين تكشف عن فلسفتين مختلفتين تمامًا في عالم الألعاب المحمولة: واحدة تنطلق من قلب نظام وتجربة Xbox، والأخرى تُمثّل روح الابتكار الترفيهي التي اعتدنا عليها من .يتفوق ROG Xbox Ally من حيث العتاد، إذ يعمل بمعالج AMD Ryzen Z2 A وذاكرة RAM بسعة 16 جيغابايت، مع سعة تخزين SSD تصل إلى 512 جيغابايت، وشاشة FHD بمعدل تحديث 120 . أما Switch 2، فيعتمد على شريحة Nvidia مخصصة، وذاكرة 12 جيغابايت، وشاشة أكبر بقياس 7.9 بوصة تدعم أيضًا دقة 1080p و120 هرتز، مع لمسة HDR10 وG-Sync.ومع ذلك، يُراهن جهاز نينتندو على تجربة الاستخدام المتعددة، بفضل وضعي اللعب المحمول والتلفزيوني، وأذرع Joy-Con القابلة للفصل، بينما يفتقر Xbox Ally إلى هذه الخيارات الترفيهية، لكنه يُعوّض ذلك بخدمات Xbox السحابية وميزة Xbox Play Anywhere.تشكل واجهة التشغيل أحد أبرز الفروقات. فـSwitch 2 يُشغّل نظام نينتندو المخصص، مع توافق خلفي للجيل السابق وخاصية GameShare. أما ROG Xbox Ally، فيُدار عبر ، ما يفتح المجال لتشغيل ألعاب الكمبيوتر الكاملة، والوصول إلى مكتبة Xbox Game Pass، وخدمة اللعب السحابي.التخزين والاتصالمن حيث التخزين، يُوفر ROG Xbox Ally ضعف سعة Switch 2، ويدعم بطاقات microSD تقليدية، مقابل اعتماد Nintendo على microSD Express الأكثر تكلفة والأقل توفّرًا. كما يتفوق Xbox Ally في منافذ الاتصال، بفضل دعمه لتقنية USB-C من الجيل الثاني وDisplayPort، مقابل دعم Switch 2 لمنفذ Dock فقط.السعر والتوافريبدأ سعر Switch 2 من 449 دولارًا، وهو متاح بالفعل عالميًا، بينما يُتوقع أن يُطرح ROG Xbox Ally خلال موسم الأعياد في 2025، بسعر مبدئي يتراوح بين 499 و599 دولارًا.