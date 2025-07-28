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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف نادر داخل أعمق كهوف العالم
Lebanon 24
28-07-2025
|
10:44
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في اكتشاف مذهل، عثر علماء حفريات على بقايا سمكة قرش قديمة داخل جدران "كهف الماموث" في
ولاية كنتاكي
الأميركية، وهو أطول نظام كهفي معروف في العالم. ووفقًا لتصريح صادر عن دائرة المتنزهات الوطنية، تعود هذه البقايا إلى سمكة قرش منقرضة تُعرف باسم ماكادينز أولسوني، يُقدّر عمرها بنحو 340 مليون سنة.
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وتُظهر البقايا أن السمكة المفترسة الصغيرة، التي لم يتجاوز طولها 30 سنتيمترًا، كانت مزوّدة بصفوف من الأسنان المنحنية التي ساعدتها على سحق الرخويات والديدان البحرية في بيئة بحرية ضحلة كانت تغمر المنطقة في العصر الكربوني.
هذا الاكتشاف، الذي خرج إلى النور من تكوين صخري قديم يُعرف باسم "
سانت جينيفيف
"، يُعد إنجازًا علميًا كبيرًا في فهم الحياة البحرية القديمة التي ازدهرت قبل مئات الملايين من السنين في مناطق باتت اليوم أرضًا جافة.
ويؤكد المشرف في منتزه كهف الماموث الوطني، باركلي تريمبل، أن "النتائج تُسلط الضوء على أهمية الحفريات في فهم
النظم البيئية
البحرية القديمة، وتعزز قيمة البحث العلمي داخل المتنزهات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "كل اكتشاف يربط بين الماضي والحاضر، ويشكّل مادة تعليمية ثمينة للأجيال".
الجدير بالذكر أن علماء الحفريات رسموا خرائط لأكثر من 686 كيلومترًا من ممرات الكهف حتى الآن، واكتشفوا داخله أكثر من 70 نوعًا من الأسماك المنقرضة، مما يجعله أحد أغنى مستودعات الحفريات البحرية في أميركا الشمالية.
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