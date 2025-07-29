Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في "واتساب" قريبًا.. فما هي؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1397841-638893703395939309.jpg
Doc-P-1397841-638893703395939309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تختبر شركة "ميتا" ميزة جديدة داخل واتساب تتيح للمستخدمين استيراد صورة ملفهم الشخصي مباشرةً من حساباتهم المرتبطة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، ما قد يضع حدًا للحاجة إلى تنزيل الصور يدويًا أو استخدام الكاميرا ومعرض الصور.
Advertisement

وحتى الآن، يوفر "واتساب" ثلاث طرق لتغيير صورة الملف الشخصي: عبر التقاط صورة جديدة، أو اختيارها من معرض الهاتف، أو استخدام صور الذكاء الاصطناعي. لكن التحديث المرتقب يضيف خيارين جديدين يسهّلان العملية بشكل كبير.

وبحسب تقارير تقنية، ظهرت هذه الميزة لدى بعض المستخدمين على إصدار "واتساب" التجريبي رقم 2.25.21.23 على أجهزة أندرويد، ضمن برنامج الاختبار عبر "غوغل بلاي". وظهر للمستخدمين خياران جديدان داخل قائمة تعديل الملف الشخصي، يتيحان استيراد الصورة من "فيسبوك" أو "إنستغرام"، في حال كان الحساب مرتبطًا بمركز حسابات "ميتا".

وتؤكد المصادر أن الميزة ستكون اختيارية ومعطّلة افتراضيًّا، ما يعني أنه يمكن تفعيلها يدويًّا دون أن تمسّ إعدادات الخصوصية داخل "واتساب".

وللاستفادة من هذه الوظيفة، يجب على المستخدم الدخول إلى إعدادات الملف الشخصي، ثم اختيار "تعديل"، لتظهر له الخيارات الجديدة لاستيراد الصور من المنصات الأخرى.

وفيما لا تزال الميزة حصرًا لمختبري النسخة التجريبية، لم تُحدّد "ميتا" بعد موعد طرحها على نطاق أوسع لجميع مستخدمي "واتساب" حول العالم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة في واتساب
lebanon 24
29/07/2025 08:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة جديدة
lebanon 24
29/07/2025 08:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزات جديدة من "واتساب"... تعرف عليها!
lebanon 24
29/07/2025 08:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من "واتساب"
lebanon 24
29/07/2025 08:16:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
14:00 | 2025-07-28
10:44 | 2025-07-28
07:39 | 2025-07-28
05:49 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24