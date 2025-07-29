أقدم دليل على أكل لحوم البشر في أوروبا... ضحيته طفل!

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الفريق البحثي من مركز الأبحاث IPHES-CERCA وصف الاكتشاف بأنه "أقدم دليل قاطع في على أكل لحوم البشر"، مؤكدًا أن علامات الذبح كانت مشابهة لتلك التي تُمارس على الحيوانات المستخدمة للطعام.وكانت الفقرة جزءًا من عشر بقايا بشرية أخرى تنتمي إلى "الإنسان السلف"، وهي سلالة بشرية منقرضة عاشت في العصر البليستوسيني. وأظهرت البقايا الأخرى أيضًا علامات نزع لحم وكسر عظام، ما يعزز فرضية أن أكل لحوم البشر كان سلوكًا متكررًا في ذلك الزمن.ويشير الباحثون إلى أن الكهف كان ساحة تنافس شرسة بين البشر والحيوانات المفترسة، في ظل العثور على "مرحاض ضبع" فوق البقايا، ما يدل على تبادل بين الأنواع.وقالت العالمة بالميرا سالادييه إن علامات القطع تتطلب "فهمًا تشريحيًا"، ما يسلّط الضوء على ممارسات متعمدة ومكتسبة لأكل لحوم البشر بين أوائل أسلاف الإنسان، ويطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة الحياة والموت في فجر البشرية.ولا يزال جزء كبير من الموقع غير مكتشف، وسط ترقب لاكتشافات إضافية قد تعيد رسم تاريخ الإنسان القديم في أوروبا. (zme science)