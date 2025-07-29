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تكنولوجيا وعلوم
أقدم دليل على أكل لحوم البشر في أوروبا... ضحيته طفل!
Lebanon 24
29-07-2025
|
06:19
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كشف علماء الآثار في موقع "غران دولينا" شمالي
إسبانيا
عن فقرة بشرية تعود لطفل يتراوح عمره بين عامين وأربعة أعوام، عُثر عليها ضمن طبقة عمرها نحو 850 ألف سنة، وتظهر عليها علامات قطع دقيقة تشير إلى ذبح متعمد وأكل لحوم البشر.
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الفريق البحثي من مركز الأبحاث IPHES-CERCA وصف الاكتشاف بأنه "أقدم دليل قاطع في
أوروبا
على أكل لحوم البشر"، مؤكدًا أن علامات الذبح كانت مشابهة لتلك التي تُمارس على الحيوانات المستخدمة للطعام.
وكانت الفقرة جزءًا من عشر بقايا بشرية أخرى تنتمي إلى "الإنسان السلف"، وهي سلالة بشرية منقرضة عاشت في العصر البليستوسيني. وأظهرت البقايا الأخرى أيضًا علامات نزع لحم وكسر عظام، ما يعزز فرضية أن أكل لحوم البشر كان سلوكًا متكررًا في ذلك الزمن.
ويشير الباحثون إلى أن الكهف كان ساحة تنافس شرسة بين البشر والحيوانات المفترسة، في ظل العثور على "مرحاض ضبع" فوق البقايا، ما يدل على تبادل
الاحتلال
بين الأنواع.
وقالت العالمة بالميرا سالادييه إن علامات القطع تتطلب "فهمًا تشريحيًا"، ما يسلّط الضوء على ممارسات متعمدة ومكتسبة لأكل لحوم البشر بين أوائل أسلاف الإنسان، ويطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة الحياة والموت في فجر البشرية.
ولا يزال جزء كبير من الموقع غير مكتشف، وسط ترقب لاكتشافات إضافية قد تعيد رسم تاريخ الإنسان القديم في أوروبا. (zme science)
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