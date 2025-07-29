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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لإنستغرام يحمي المراهقين من الرسائل المزعجة

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:00
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أطلقت إنستغرام تحديثًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حماية المراهقين من الرسائل المباشرة المزعجة والتفاعلات غير المرغوب فيها. بموجب التحديث، لن يتمكن أي شخص لا يتابعه المراهق من إرسال رسائل مباشرة إليه، حتى لو كان حسابه موثقًا أو تابعًا لعلامة تجارية أو مؤثر.
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كما تم تشديد القيود على البالغين، حيث تُمنع الرسائل إلى المراهقين من المستخدمين غير المتابعين لهم، خصوصًا إذا أظهروا سلوكًا مشبوهًا أو تم الإبلاغ عنهم سابقًا.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود شركة ميتا لجعل إنستجرام "أكثر أمانًا افتراضيًا" للمراهقين، مع تعزيز إعدادات الخصوصية وتحذير المستخدمين من المخاطر المحتملة، استجابة للضغوط التشريعية المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
 
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