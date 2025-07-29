تحديث جديد لإنستغرام يحمي المراهقين من الرسائل المزعجة

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أطلقت إنستغرام تحديثًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حماية المراهقين من الرسائل المباشرة المزعجة والتفاعلات غير المرغوب فيها. بموجب التحديث، لن يتمكن أي شخص لا يتابعه المراهق من إرسال رسائل مباشرة إليه، حتى لو كان حسابه موثقًا أو تابعًا لعلامة تجارية أو مؤثر.كما تم تشديد القيود على البالغين، حيث تُمنع الرسائل إلى المراهقين من المستخدمين غير المتابعين لهم، خصوصًا إذا أظهروا سلوكًا مشبوهًا أو تم الإبلاغ عنهم سابقًا.يأتي هذا التحديث في إطار جهود لجعل إنستجرام "أكثر أمانًا افتراضيًا" للمراهقين، مع تعزيز إعدادات الخصوصية وتحذير المستخدمين من المخاطر المحتملة، استجابة للضغوط التشريعية المتزايدة في وأوروبا.