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تكنولوجيا وعلوم

خدمة AppleCare One الجديدة تتيح توحيد التأمين على أجهزة آبل

Lebanon 24
29-07-2025 | 15:00
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أعلنت شركة آبل عن خدمة اشتراك جديدة تحت اسم "AppleCare One"، وهي خطة تأمين موحّدة تتيح تغطية عدة أجهزة في اشتراك واحد، تبدأ من 19.99 دولارًا شهريًا لثلاثة أجهزة، مع إمكانية إضافة أجهزة إضافية مقابل 5.99 دولار لكل جهاز.
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تشمل التغطية أجهزة آيفون، آيباد، ماك، ساعة آبل، آيربودز، تلفاز آبل، ونظارة فيجين برو. وتُعد الخطة الجديدة بديلاً لبرنامج AppleCare+، لكنها تتطلب خطوات يدوية للانتقال من النظام القديم، ما قد يُعقّد العملية لبعض المستخدمين، خاصة ضمن برنامج ترقية الآيفون.

الخدمة متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وتمنح المستخدمين مرونة في إدارة تغطية أجهزة متعددة، لكن دون مسار انتقال سلس حتى الآن. (اليوم السابع)
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