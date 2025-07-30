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تكنولوجيا وعلوم

ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2025 | 01:32
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قامت بعض المواقع بتسريب معلومات تتعلق بساعة Pixel Watch 4 الجديدة التي ستطرحها غوغل لتنافس ساعات سامسونغ وآبل.
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وبحسب التسريبات فإن الساعة الجديدة حصلت على العديد من التعديلات الخارجية مقارنة بساعات Pixel Watch 3، إذ إن هيكلها سيأتي أكثر سماكة بمقدار 2 ملم تقريبا، وستصبح حواف الشاشة فيها أرق، وستطرح بمقاسين:41 و45 ملم.

أما منفذ الشحن المغناطيسي في هذه الساعة فتم نقله من الواجهة الخلفية ليصبح على الجهة الجانبية لهيكلها، وهذا ما سيجعل شواحن ساعات Pixel Watch غير متوافق معها، لكن التسريبات تشير إلى أن الساعة ستحصل على سرعة شحن أكبر بنسبة 25 % مقارنة بساعات Pixel Watch 3.

ومن المتوقع أن تحصل هذه الساعة على معالجات Snapdragon W5 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت.

وستجهّز نماذج الساعة بشاشات LTPO AMOLED بتردد 60 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، وستجهز ببطاريات بسعة 327 و459 ميلي أمبير.(روسيا اليوم)
 
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