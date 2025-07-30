Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تعرف على موعد طرح iPhone 17 في الأسواق رسمياً

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:25
A-
A+

Doc-P-1398640-638895006086712422.jpg
Doc-P-1398640-638895006086712422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوقع الخبراء إن إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، بما فى ذلك هاتف آيفون 17 الأساسى، وآيفون 17 إير الجديد، وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، هذا الخريف، وإذا التزمت أبل بخطتها المعتادة، فلدينا بالفعل فكرة جيدة عن موعد الإطلاق.
Advertisement

يبدو أن يوم الثلاثاء 9 أيلول أو الأربعاء 10 أيلول هو التاريخ الأكثر ترجيحًا لحدث آبل الكبير القادم، لأنه يتماشى تمامًا مع نهج آبل المُتبع منذ فترة طويلة.

منذ إطلاق آيفون 7 في عام 2016، التزمت آبل بالكشف عن هواتفها في أوائل أيلول كل عام تقريبًا، ولعل المرة الوحيدة التي غيرت فيها شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو نمطها كانت في عام 2020، خلال ذروة الجائحة، عندما انقسم إطلاق iphone 12 إلى موجتين: الأولى iPhone 12 وiPhone 12 Pro، والثانية iPhone 12 mini وiPhone 12 Pro Max.

كما أنه قد تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة، إما 12 أو 19 أيلول، حسب يوم الحدث، وإذا حدث ذلك، فمن المفترض أن يبدأ شحن الهواتف وتسليمها إليك يوم الجمعة التالي، على الأرجح 19 أو 26 أيلول.

كما أنه من المتوقع إطلاق تشكيلة iPhone 17 الرئيسية، بما في ذلك iPhone 17 العادي، وiPhone 17 Air الجديد كليًا، وطرازي Pro وPro Max الأعلى سعرًا فى نفس الوقت فى أيلول. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب
lebanon 24
31/07/2025 00:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
lebanon 24
31/07/2025 00:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يعلن رسميًا موعد عودته إلى "كامب نو"
lebanon 24
31/07/2025 00:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل رسمي.. هذا موعد نهاية عقد زيزو
lebanon 24
31/07/2025 00:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2025-07-30
08:37 | 2025-07-30
06:27 | 2025-07-30
06:00 | 2025-07-30
02:59 | 2025-07-30
01:32 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24