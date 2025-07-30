تعرف على موعد طرح iPhone 17 في الأسواق رسمياً

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يتوقع الخبراء إن إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، بما فى ذلك هاتف آيفون 17 الأساسى، وآيفون 17 إير الجديد، وآيفون 17 برو وآيفون 17 ، هذا الخريف، وإذا التزمت أبل بخطتها المعتادة، فلدينا بالفعل فكرة جيدة عن موعد الإطلاق.يبدو أن يوم الثلاثاء 9 أيلول أو الأربعاء 10 أيلول هو التاريخ الأكثر ترجيحًا لحدث آبل الكبير القادم، لأنه يتماشى تمامًا مع نهج آبل المُتبع طويلة.منذ إطلاق آيفون 7 في عام 2016، التزمت آبل بالكشف عن هواتفها في أوائل أيلول كل عام تقريبًا، ولعل المرة الوحيدة التي غيرت فيها العملاقة في كوبرتينو نمطها كانت في عام 2020، خلال ذروة ، عندما انقسم إطلاق 12 إلى موجتين: الأولى iPhone 12 وiPhone 12 Pro، والثانية iPhone 12 mini وiPhone 12 Pro Max.كما أنه قد تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة، إما 12 أو 19 أيلول، حسب يوم الحدث، وإذا حدث ذلك، فمن المفترض أن يبدأ شحن الهواتف وتسليمها إليك يوم الجمعة التالي، على الأرجح 19 أو 26 أيلول.كما أنه من المتوقع إطلاق تشكيلة iPhone 17 الرئيسية، بما في ذلك iPhone 17 العادي، وiPhone 17 Air الجديد كليًا، وطرازي Pro وPro Max الأعلى سعرًا فى نفس الوقت فى أيلول. (اليوم السابع)