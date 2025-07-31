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تكنولوجيا وعلوم
إليكم مواصفات الهاتف المنافس الجديد من vivo
Lebanon 24
31-07-2025
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كشفت vivo عن هاتفها الجديد الذي سينافس هواتف أندرويد الحديثة من حيث السعر والمواصفات.
وحصل هاتف iQOO Z10R على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (163.3/76.7/7.4) ملم، وزنه 184 غ.
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شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باسطاعة 44 واط. (روسيا اليوم)
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