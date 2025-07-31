Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إليكم مواصفات الهاتف المنافس الجديد من vivo

Lebanon 24
31-07-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1398776-638895418565075232.jpg
Doc-P-1398776-638895418565075232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت vivo عن هاتفها الجديد الذي سينافس هواتف أندرويد الحديثة من حيث السعر والمواصفات.
 
وحصل هاتف iQOO Z10R على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (163.3/76.7/7.4) ملم، وزنه 184 غ.
Advertisement

شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
أتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باسطاعة 44 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بمواصفات وأسعار منافسة.. هاتف جديد من vivo
lebanon 24
31/07/2025 08:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
lebanon 24
31/07/2025 08:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Cubot تطلق هاتفها الجديد
lebanon 24
31/07/2025 08:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
lebanon 24
31/07/2025 08:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-07-30
15:00 | 2025-07-30
12:25 | 2025-07-30
08:37 | 2025-07-30
06:27 | 2025-07-30
06:00 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24