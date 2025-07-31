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تكنولوجيا وعلوم
ثغرة أمنية خطيرة في نظام Apple Intelligence
Lebanon 24
31-07-2025
|
02:50
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كشفت شركة
مايكروسوفت
، خللاً أمنياً خطيرا في نظام تشغيل macOS من شركة آبل، كان يمكن أن يؤدي إلى تسريب بيانات شديدة الحساسية محفوظة ضمن منظومة ذكاء آبل "Apple Intelligence".
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الثغرة، التي أُطلق عليها "Sploitlight" وحُددت بالرمز CVE-2025-31199، نجحت في تجاوز آلية الحماية المعروفة باسم "الشفافية والموافقة والتحكم" (TCC)، وهي النظام المعتمد في أجهزة macOS لحماية خصوصية المستخدمين، من خلال منع التطبيقات من الوصول إلى البيانات الخاصة دون إذن مسبق.
لكن "Sploitlight" استطاعت التحايل على هذه الآلية، ما أثار قلقاً واسعاً في أوساط الأمن السيبراني، وفقاً لـ "أندرويد هيدلاينز".
وسارعت شركة آبل إلى معالجة الخلل الأمني بإطلاق تحديث لنظام macOS Sequoia (الإصدار 15.4) في آذار 2025، شمل تحسينات في تقنيات "تنقيح البيانات" لمنع استغلال هذه الثغرة. (امارات 24)
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