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تكنولوجيا وعلوم

مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"

Lebanon 24
31-07-2025 | 04:24
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كشفت تقارير حديثة، مفاجآت مُرتقبة حول أول هاتف قابل للطي من شركة "آبل" الذي سيُحدث نقلة كبيرة في سوق الهواتف الذكية.

وحسب تقرير خبير في "جي بي مورغان"، نقله موقع "توماس غايد"، فإن الهاتف المرتقب "iphone Fold"، ومن المرجح إطلاقه في أيلول 2026، بالتزامن مع طرح"Phone 18"، وفقً لـtomsguide. 
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ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف بـ 1999 دولاراً أميركياً، ما يجعله من  أغلى أجهزة آبل عند الإطلاق، ويضعه مباشرة في المنافسة مع الهواتف القابلة للطي للشركات الأخرى مثل سامسونغ، وهواوي. (امارات 24) 
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