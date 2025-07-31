مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"

كشفت تقارير حديثة، مفاجآت مُرتقبة حول أول هاتف قابل للطي من شركة "آبل" الذي سيُحدث نقلة كبيرة في سوق الهواتف الذكية.



وحسب تقرير خبير في "جي بي "، نقله موقع "توماس غايد"، فإن الهاتف المرتقب " Fold"، ومن المرجح إطلاقه في أيلول 2026، بالتزامن مع طرح"Phone 18"، وفقً لـtomsguide.

Advertisement

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف بـ 1999 دولاراً أميركياً، ما يجعله من أغلى أجهزة آبل عند الإطلاق، ويضعه مباشرة في المنافسة مع الهواتف القابلة للطي للشركات الأخرى مثل ، وهواوي. (امارات 24)