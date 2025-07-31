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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من مايكروسوفت... قفل الكمبيوتر عن بُعد من الهاتف

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:12
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قررت مايكروسوفت تعزيز أدوات ويندوز بإضافة ميزة قفل جهاز الكمبيوتر عن بُعد، عبر تحديث جديد لتطبيق "Link to windows" على هواتف أندرويد.
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تتيح هذه الميزة قفل الكمبيوتر تلقائيًا عند ابتعادك عنه، اعتمادًا على اتصال البلوتوث بين الهاتف والجهاز.

فعندما تتجاوز المسافة بين الهاتف والكمبيوتر نطاق البلوتوث، يقوم ويندوز بقفل الجهاز تلقائيًا كإجراء أمني.

وإذا لم تكن الميزة مفعّلة، يمكن للمستخدمين الآن قفل الكمبيوتر يدويًا من خلال التطبيق، خاصة في الحالات التي يواجهون فيها تأخيرًا غير متوقع.

كما كشفت مايكروسوفت عن إعادة تصميم التطبيق ليعمل بشكل مستقل دون الحاجة لوجود كمبيوتر أثناء الإعداد.

وستسمح النسخة المحدثة بإرسال الملفات إلى الكمبيوتر، عرض شاشة الهاتف، وقفل الجهاز عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين متابعة حالة بطارية الكمبيوتر ومعرفة ما إذا كان متصلاً بشبكة الواي فاي.

وتشير الاختبارات إلى أن مايكروسوفت تعيد ترتيب وظائف "Link to Windows" لتظهر في واجهة أكثر تنظيمًا وسهولة في الاستخدام.

مع العلم أنه بشكل عام، كان التفاعل بين هاتف أندرويد وويندوز أحادي الجانب نسبيًّا، وكان يتم عبر تطبيق Phone Link لمشاركة الملفات والصور والرسائل النصية وغيرها. 

مع العلم أن ذلك، كان يتم بطريقة بدائية، لا ترتقي إلى طموحات المستخدم، كما سيتم الآن مع "Link to Windows"، خاصة على صعيد الأمان والخصوصية.
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