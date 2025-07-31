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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة لمايكروسوفت.. تحكم كامل بجهاز الكمبيوتر من هاتفك الأندرويد

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:00
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أطلقت مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق "Link to windows" على أندرويد، يتضمن واجهة مستخدم جديدة وميزات إضافية أبرزها إمكانية قفل جهاز الكمبيوتر عن بُعد، إرسال الملفات مباشرة، والوصول إلى المحتوى المنسوخ.
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التحديث متاح حاليًا لمشتركي Windows Insider، وسيتوفر لاحقًا لجميع المستخدمين.

واجهة أبسط وتجربة أكثر استقرارًا

التطبيق كان سابقًا مزدحمًا بروابط لتطبيقات مايكروسوفت – حتى تلك المتوقفة مثل سكايب – ويعاني من انقطاعات متكررة. أما الآن، فيوفّر تجربة أكثر سلاسة، ويعمل كمنصة مركزية للتحكم بالمحتوى بين هاتف أندرويد وجهاز كمبيوتر بنظام ويندوز.

أبرز الميزات الجديدة:

أوّلاً، قفل الكمبيوتر عن بُعد: عبر زر مخصّص على الصفحة الرئيسية، يمكنك قفل الكمبيوتر، شرط بقاء الهاتف متصلًا بالبلوتوث. بعد الضغط على "قفل"، ستحتاج إلى فتح الجهاز يدويًا.

ثانيًا، إرسال الملفات بسهولة: بمجرد الاتصال بالتطبيق، يمكن نقل الصور والمستندات من الهاتف إلى الكمبيوتر مباشرة، عبر واجهة تعرض آخر الصور والملفات، مع إمكانية استخدام الكاميرا أو المعرض.

ثالثا،انعكاس الشاشة: زر "Cast to PC" الجديد يتيح عرض شاشة الهاتف على الكمبيوتر بملء الشاشة. لم توضح مايكروسوفت إن كانت الميزة متاحة لجميع الأجهزة، لكن التجارب السابقة تشير إلى أنها قد تكون حصرية لهواتف سامسونغ.
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