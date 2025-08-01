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متفرقات
غوغل تُدين وتُعوّض.. أرجنتيني نُشرت صورته عاريًا على "ستريت فيو" وحصل على 12 ألف يورو
Lebanon 24
01-08-2025
|
14:00
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قضت محكمة أرجنتينية بتغريم شركة "
غوغل
" مبلغ 12 ألف
يورو
، بعد أن رفعت دعوى ضدها من قِبل رجل يعمل شرطياً في بلدة براغادو الأرجنتينية، إثر ظهوره في صورة التقطتها خدمة "Google Street View" وهو عارٍ في فناء منزله الخلفي.
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ورغم أن ملامح وجهه لم تكن واضحة، فإن عنوان منزله ظهر بوضوح، مما جعله عرضة للتندر والسخرية في بلدته الصغيرة، ودفعه للجوء إلى
القضاء
مطالباً بإنصافه بعد ما وصفه بـ"انتهاك صارخ للخصوصية".
ووفقاً لتحقيقات المحكمة، فإن الحائط الذي كان يحيط بالمنزل يبلغ ارتفاعه مترين، وهو كافٍ لحجب الرؤية عن الأماكن الخاصة، ما يجعل نشر الصورة خرقًا لقواعد الخصوصية.
وأثارت القضية تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، إذ انقسمت الآراء بين متفهم لموقف الرجل ومعارض له. منهم من اعتبرها انتهاك للخصوصية، ومنهم من ألقى اللوم على الشرطي، الذي كان "عاريًا" عند خروجه لرمي النفايات.
القضية فتحت باباً واسعاً للنقاش حول توازن التكنولوجيا مع الخصوصية، ودور
الشركات العالمية
في احترام حياة الأفراد، حتى داخل حدود منازلهم.
(الجزيرة)
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