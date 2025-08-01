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جيل يوتيوب: طفل من كل خمسة يختار المنصة مباشرة عند تشغيل التلفاز!

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:00
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كشف تقرير حديث نشرته صحيفة ذي غارديان، استنادًا إلى إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوف كوم (Ofcom)، أن واحدًا من كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عامًا يتجه مباشرة إلى منصة يوتيوب عند تشغيل التلفاز، متجاوزًا بذلك القنوات التقليدية مثل بي بي سي ومنصات البث المدفوع.
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وبحسب التقرير، جاءت منصة نتفليكس في المرتبة الثانية بعد يوتيوب ضمن قائمة المنصات التي يفضلها المستخدمون عند تشغيل أجهزة التلفاز، في حين شهدت منصات البث البريطانية تراجعًا ملحوظًا.

ويشير التقرير إلى تحوّل كبير في سلوك المشاهدة، إذ بات يوتيوب يتصدر خيارات الترفيه على أجهزة التلفاز الذكية، بعد أن كان استخدامه محصورًا في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ويمتد هذا التحول ليشمل المستخدمين الأكبر سنًا، حيث أظهرت الإحصاءات أن من هم فوق سن الـ55 زادوا من معدل مشاهدتهم اليومية ليوتيوب في عام 2024 بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق.


يرى التقرير أن تنامي استخدام يوتيوب يدفع مؤسسات الإعلام التقليدية نحو إعادة النظر في استراتيجياتها. فغالبية قنوات البث بدأت بنشر محتواها على المنصة، رغم أن ذلك يقلل من نسب المشاهدة الخاصة بها على قنواتها الأصلية.

وفي مواجهة هذا الواقع الجديد، أوصت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية المؤسسات الإعلامية المتأثرة بالتراجع بالدخول في شراكات عادلة مع يوتيوب، لضمان وجودها الرقمي والحفاظ على حقوقها.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن توجهها لتعزيز وجودها على يوتيوب، بعد أن كان معظم محتواها متاحًا فقط عبر موقعها الرسمي. وأكدت ديبورا تورنيس، رئيسة قسم الأخبار، أن قسم الذكاء الاصطناعي الجديد سيكون مسؤولًا عن توسيع الحضور الرقمي للهيئة، مع التركيز على الوصول إلى الجمهور الأصغر سنًا عبر المنصة.


ورغم هذا التوسع، يشير التقرير إلى أن سياسة توزيع الأرباح على يوتيوب ما تزال محل جدل، إذ يحصل صانعو المحتوى وأصحاب الحقوق على نسبة ضئيلة مقارنة بما تحققه المنصة من عائدات.
 
(غارديان)
 
 
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