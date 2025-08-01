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إنتل تتخلى عن كبار مسؤوليها وتقلّص آلاف الوظائف ضمن خطة "الإنقاذ الصناعي"

Lebanon 24
01-08-2025 | 23:00
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أعلنت شركة إنتل الأميركية عن تقاعد ثلاثة من كبار التنفيذيين في قسم التصنيع، ضمن خطة إصلاحات يقودها الرئيس التنفيذي الجديد ليب-بو تان، الذي يسعى لإعادة إنعاش عملاق الرقائق الأميركي.

المسؤولون المغادرون هم:
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- كايزاد ميستري وريان راسل (نواب رؤساء في قسم تطوير التكنولوجيا)
- غاري باتون (نائب رئيس في منصة تصميم التكنولوجيا، والمدير التنفيذي السابق في IBM)

كما تخطط إنتل لإعادة هيكلة فريق تطوير التكنولوجيا، عبر:
- تقليص قسم تخطيط الطاقة الإنتاجية
- تسريح جزء من الفريق الهندسي

ويقود عمليات التصنيع حاليًا ناغا تشاندراسيكاران (تنفيذي سابق في Micron)، وقد توسعت صلاحياته في مارس لتشمل التطوير والتصنيع، تزامنًا مع موجة تسريحات عالمية.

الرئيس التنفيذي الجديد تان كشف عن خطط لخفض عدد موظفي الشركة إلى 75,000 بحلول نهاية 2025، أي بتقليص حوالي 22% من القوى العاملة. كما شدد على ضرورة تبني نهج أكثر “انضباطًا” في الاستثمارات التصنيعية.

وبالنسبة للجيل التالي من تقنيات التصنيع:
- تقنية 14A ستُواصل فقط إذا تأكدت التزامات العملاء.
- تقنية 18A ستُستخدم داخليًا فقط لأنها غير مجدية تجاريًا للعملاء الخارجيين، مع احتمال وقف عرضها عليهم.

ورغم هذه الضغوط، تخطط إنتل لبدء الإنتاج الكمي الكبير لمعالجات Panther Lake هذا العام باستخدام تقنية 18A.

إنتل (Intel Corporation) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تُعد من أكبر وأهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والمعالجات الدقيقة (Microprocessors) في العالم. تأسست عام 1968 ومقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا.
 
(رويترز)
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