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تكنولوجيا وعلوم

نسخة جديدة من تطبيق "فوتوشوب".. هذه مزاياها

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:00
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أكدت شركة "Adobe" إطلاق نسخة اختبارية جديدة من تطبيق "فوتوشوب"، حملت للمستخدمين العديد من الميزات العملية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
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ولفتت الشركة إلى أن الميزات الجديدة مصممة خصيصًا "لإزالة الخطوات المملة، وتقليل مستويات التعقيد، وجعل التعديل الدقيق للصور أسرع وأكثر سهولة"، كما أنها تقلل من وقت تحرير الصور وتزيد من دقتها.

إليكم أبرز المزايا الجديدة:

التكبير التوليدي (Generative Upscale):
تُعد هذه الوظيفة الأكثر طلبا من المستخدمين حسب Adobe، وتتيح تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة فيها تكبير الصور بدقة تصل إلى 8 ميغابكسل مع الحفاظ على الجودة العالية ومنع التشوه.

أداة الإزالة المحسنة (Remove Tool):
تم تحديث الأداة باستخدام أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من (Adobe Firefly). تؤدي الأداة مهام محو العناصر غير المرغوب فيها بكفاءة أعلى، وتضمن - حسب الشركة - نتائج أكثر واقعية مع "بقايا أقل من الآثار الناتجة عن العناصر المحذوفة".

المواءمة (Harmonize):

تستخدم هذه الوظيفة أيضا نموذج adobe firefly, لتحليل السياق المحيط في الصورة. تقوم تلقائيا بضبط الألوان والإضاءة والظلال والنبرة البصرية لخلق تكوينات متناغمة ومتماسكة في الصورة. تؤكد Adobe أن هذه الميزة ستقلل بصورة ملحوظة الحاجة إلى التعديل اليدوي.

كما أضافت هذه النسخة التجريبية من "فوتوشوب" ميزة "المشاريع" (Projects) التي توفر مساحة موحدة لحفظ جميع ملفات المستخدم، وتمكنه من إرسال مجموعات كاملة من التصميمات للعملاء دفعة واحدة، بدلا من إرسال نسخة واحدة في كل مرة.(روسيا اليوم)
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