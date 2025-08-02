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منوعات

دعوى قضائية ضد منصة "X".. بسبب صور إباحية!

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:17
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قامت محكمة استئناف اتحادية بفتح دعوى قضائية، تتهم منصة إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بأنها أصبحت ملاذا لاستغلال الأطفال، على الرغم من أن المحكمة قالت إن المنصة تستحق حصانة واسعة من الدعاوى المتعلقة بالمحتوى المرفوض.
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وفي حين رفضت بعض الادعاءات، قالت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، أمس الجمعة، إن شركة إكس، تويتر سابقا، يجب أن تواجه اتهاما بالإهمال من خلال عدم الإبلاغ الفوري عن مقطع مصور يحتوي على صور فاضحة لصبيين دون السن القانونية إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

في المقابل، لم يرد محامو إكس حتى الآن على طلبات للتعليق، مع العلم أن ماسك غير مدعى عليه في القضية.

في حين قال أحد المدعين إنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما تم استدراجه هو وصديقه على تطبيق سناب شات لتقديم صور عارية لهما لشخص اعتقد الأول أنه فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في مدرسته.

لكن مستخدم سناب شات كان في الواقع تاجر مواد إباحية للأطفال، وقام بابتزاز المدعين للحصول على صور فاضحة إضافية. وتم تجميع هذه الصور في وقت لاحق في مقطع مصور تم نشره على تويتر.

ووفقا لوثائق المحكمة، استغرق تويتر تسعة أيام بعد علمه بالمحتوى لحذفه وإبلاغ المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، بعد أكثر من 167 ألف مشاهدة.

ويجب أن تواجه منصة إكس أيضا ادعاء بأن بنيتها التحتية جعلت من الصعب جدا الإبلاغ عن المواد الإباحية للأطفال، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

يذكر أن هذه القضية سبقت شراء ماسك لتويتر عام 2022، وكان قاضي المحكمة قد رفض الملف في كانون الأول 2023. (سكاي نيوز)
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