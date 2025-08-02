آبل... افتتاح متجر جديد في الإمارات في 2025

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صرّح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، خلال إعلان النتائج المالية الأخير بأن الشركة تعتزم افتتاح متجر جديد في قبل نهاية عام 2025، في خطوة تعكس استمرار توسّعها في أسواق منطقة .وقال كوك: “لقد أطلقنا حديثًا متجر آبل الإلكتروني في ، ونتطلّع بحماس إلى افتتاح متاجر جديدة في كلّ من والهند لاحقًا هذا العام”، ولم يحدد كوك مواعيد الافتتاح الرسمية.وكانت آبل قد أعلنت نهاية العام الماضي عزمها افتتاح متجر جديد في الإمارات العربية المتحدة في مدينة التابعة لإمارة أبوظبي باسم "Apple Al Ain – آبل العين"، ليُشكّل بذلك خامس متجر رسمي للبيع بالتجزئة تابع للشركة في .وتمتلك الشركة حاليًا أربعة متاجر في الإمارات، منها اثنان في دبي، واثنان في أبوظبي.وكانت آبل قد أطلقت حديثًا متجرها الإلكتروني بنحو رسمي في ، وتستعد لافتتاح متاجر للبيع بالتجزئة للعملاء في السعودية بدايةً من عام 2026، وسيكون أول متجر لها موجودًا في الدرعية، في الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.وأما في ، فقد أكدت آبل نيتها افتتاح أربعة متاجر جديدة في كل من بنغالور، ونيودلهي، ومومباي، وبوني. يُذكر أن آبل افتتحت أول متجرين لها في الهند عام 2023، في كلٍ من مومباي ونيودلهي.