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تكنولوجيا وعلوم

آبل... افتتاح متجر جديد في الإمارات في 2025

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:00
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صرّح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، خلال إعلان النتائج المالية الأخير بأن الشركة تعتزم افتتاح متجر جديد في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية عام 2025، في خطوة تعكس استمرار توسّعها في أسواق منطقة الشرق الأوسط.
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وقال كوك: “لقد أطلقنا حديثًا متجر آبل الإلكتروني في السعودية، ونتطلّع بحماس إلى افتتاح متاجر جديدة في كلّ من الإمارات والهند لاحقًا هذا العام”، ولم يحدد كوك مواعيد الافتتاح الرسمية.

وكانت آبل قد أعلنت نهاية العام الماضي عزمها افتتاح متجر جديد في الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي باسم "Apple Al Ain – آبل العين"، ليُشكّل بذلك خامس متجر رسمي للبيع بالتجزئة تابع للشركة في دولة الإمارات.

وتمتلك الشركة حاليًا أربعة متاجر في الإمارات، منها اثنان في دبي، واثنان في أبوظبي.

وكانت آبل قد أطلقت حديثًا متجرها الإلكتروني بنحو رسمي في المملكة العربية السعودية، وتستعد لافتتاح متاجر للبيع بالتجزئة للعملاء في السعودية بدايةً من عام 2026، وسيكون أول متجر لها موجودًا في الدرعية، في الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأما في الهند، فقد أكدت آبل نيتها افتتاح أربعة متاجر جديدة في كل من بنغالور، ونيودلهي، ومومباي، وبوني. يُذكر أن آبل افتتحت أول متجرين لها في الهند عام 2023، في كلٍ من مومباي ونيودلهي.
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