غوغل تطلق أقوى نماذج Gemini حتى الآن.. تعرفوا إلى Deep Think

أعلنت إتاحة نموذج الأحدث والأكثر تقدمًا ضمن سلسلة نماذج Gemini 2.5، تحت اسم Deep Think، وذلك لمشتركي خطة AI Ultra المرتفعة الثمن، التي يبلغ اشتراكها 250 دولارًا شهريًا.وكانت الشركة قد كشفت عن النموذج أول مرة خلال مؤتمر Google I/O، قبل أن تبدأ باختباره مع مجموعة محدودة من “المستخدمين الموثوقين”. واليوم، بدأت غوغل بطرحه لجمهور أوسع من المستخدمين ضمن خطتها المتقدمة.ويستند نموذج Deep Think إلى نسخة سبق أن حققت أداءً يعادل مستوى في أولمبياد الرياضيات العالمي، لكن الإصدار المتاح للعامة اليوم يُصنَّف، وفق اختبارات داخلية، في مستوى الميدالية البرونزية، مع كفاءة محسّنة وسرعة أعلى تجعله ملائمًا للاستخدام اليومي.وأما النموذج الذهبي، فما زال قيد الاختبار، وتوفره غوغل حاليًا لعدد محدود من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الرياضيات.وتعتمد آلية عمل Deep Think على ما وصفته غوغل بـ”تقنيات التفكير المتوازي”، مما يسمح للنموذج بتوليد عدة أفكار في آن واحد ومعالجتها في الوقت ذاته. كما أنه نموذج متعدد الوسائط، قادر على استقبال بيانات وتحليلها من أنواع مختلفة تشمل النصوص والصور والصوت.ووفقًا لغوغل ، فقد تفوّق النموذج في اختبارات مرجعية متعددة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل Humanity’s Last Exam و LiveCodeBench، متجاوزًا نماذج منافسة مثل OpenAI o3 و Grok 4 التابع لشركة xAI، بالإضافة إلى إصدار Gemini 2.5 Pro ذاته.وبدءًا ، يمكن لمشتركي AI Ultra استخدام Deep Think داخل تطبيق Gemini، لكن مع عدد محدود من الطلبات يوميًا، دون أن تحدد جوجل العدد بدقة.