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تكنولوجيا وعلوم

تجنبوا استخدام الشواحن المقلدة.. الأسباب مهمة جداً

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:00
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يدعو خبراء التقنية إلى استخدام شاحن أصلي للهاتف والابتعاد عن الشواحن المقلدة لما في ذلك من تأثير شديد على الجهاز.
ويقول الخبراء إن الشاحن الأصلي لا يحافظ فقط على عمر البطارية، بل يساهم أيضاً في تفادي حوادث كهربائية قد تكون خطيرة.
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في المقابل، فإن الشواحن غير الأصلية قد تحتوي على مكونات رديئة أو غير معزولة جيداً، مما يزيد من خطر الاحتراق أو الصعق الكهربائي، خصوصاً أثناء الشحن الليلي.
 
 
كذلك، فإن الشواحن غير الأصلية قد تؤدي إلى أعطال داخلية في الهاتف، مثل تلف المعالج أو ضعف أداء الجهاز.
 
 
 
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