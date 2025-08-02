"الشاشات المضادة للكسر".. لماذا هي مهمة؟

تعتبر الشاشات المضادة للكسر خياراً أساسياً لحماية الهاتف من الأضرار المكلفة في حين أنها تساهم في حماية الشاشة الأصلية.

والشاشة هي طبقة زجاجية مقواة، تركب فوق الشاشة الأصلية، وتعمل كدرع واقٍ ضد الصدمات، الخدوش، وحتى الشقوق في حال السقوط المفاجئ.

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وتعمل هذه الشاشة على امتصاص الصدمات إذ تقلل من احتمال تشقق الشاشة الأصلية بنسبة كبيرة عند السقوط.

أيضاً، فإن هذه الشاشة مصممة لتكون شفافة بالكامل ولا تؤثر على جودة أو الحساسية اللمسية.

كذلك، فإن هذه الشاشة سهلة الاستبدال وقليلة التكلفة، كما أنها تعزز سلامة الشاشة وتؤخر الحاجة إلى استبدال الجهاز.