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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تراهن على STAN لتغيير قواعد التفاعل في منصات الألعاب

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:20
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دعمت شركة غوغل، من خلال صندوقها للمستقبليات في الذكاء الاصطناعي، منصة STAN، وهي منصة ألعاب اجتماعية هندية تهدف إلى ربط اللاعبين والمبدعين، يأتي هذا الاستثمار كجزء من جولة تمويل أسهم بقيمة 8.5 مليون دولار، شاركت فيها أيضاً شركات ألعاب عملاقة مثل بانداي نامكو إنترتينمنت وسكوير إنكس ، وتهدف STAN، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إلى منافسة منصة Discord من خلال نهج فريد يعتمد على نظام المكافآت.
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تتميز STAN بتقديم نموذج عمل مبتكر يسمح للمستخدمين بربح عملة داخل التطبيق تسمى "الجواهر" ، ويمكن الحصول على هذه العملة من خلال الفوز في ألعاب شهيرة مثل Battlegrounds Mobile India وFree Fire Max، أو حتى عبر ألعاب بسيطة مثل Ludo ، كما يمكن للمبدعين إنشاء غرف دردشة مخصصة لكل لعبة، تُسمى "النوادي"، ويتعين على المستخدمين دفع رسوم اشتراك للوصول إلى "تجارب الألعاب" الحصرية ، ويمكن استبدال "الجواهر" بقسائم على منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وفليبكارت، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستخدمين، على عكس منصات أخرى لا تقدم مكافآت مباشرة على التفاعل.

وتخطط STAN للاستفادة من استثمار جوجل في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإشراف على المحتوى، حيث يتم حالياً إدارة 70% إلى 80% من هذه العمليات بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما ستوفر المنصة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمبدعين، مثل إنشاء الصور الرمزية والميمز، بالإضافة إلى أدوات لتصفية الدردشات.

وعلى الرغم من أن المنصة مقتصرة حالياً على الهند، فإنها تخطط للتوسع دولياً، بدءاً من شبه القارة الهندية ثم جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وتهدف الشركة إلى تحقيق الربحية بحلول عام 2027، بعد أن جمعت تمويلاً إجمالياً يبلغ حوالي 15 مليون دولار. (اليوم السابع)
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