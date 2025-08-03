"وضع عطلة" على آيفون: استمتع بنهاية الصيف دون إزعاج

Advertisement

• اذهب إلى الإعدادات ثم التركيز على جهاز أو iPad.

• اضغط على زر "+" في أعلى يمين الشاشة واختر "مخصص".

• سمّ الوضع الجديد مثلاً "عطلة"، واختر له رمزًا ولونًا مميزًا.

• حدد من يمكنه الاتصال بك والتطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات.

• يمكنك أيضًا تخصيص مظهر الشاشة وضبط جدول لتفعيل الوضع تلقائيًا.

مع اقتراب نهاية الصيف، يبحث كثيرون عن وسيلة للهروب من ضجيج الإشعارات والمكالمات غير الضرورية. من هؤلاء، فإن "أبل" تقدّم لك الحل المثالي: وضع "عطلة" مخصص ضمن ميزة التركيز على أجهزتها.تتيح لك هذه الميزة تحويل معظم المتصلين إلى البريد الصوتي، وكتم تنبيهات التطبيقات غير المهمة، مع استمرار تلقي المكالمات والرسائل من أشخاص محددين، إلى جانب الإشعارات من تطبيقات تختارها بنفسك.وكل ما عليك فعله هو إعداد هذا الوضع مرة واحدة، ثم تفعيله متى شئت، سواء يدويًا عبر ، أو تلقائيًا بناءً على الوقت أو الموقع، أو ببساطة عبر المساعد "سيري".ميزة "عطلة" تتيح لك الاستمتاع بعطلتك بهدوء دون أن تفوت ما يهمك، وتعيد إليك التحكم الكامل بوقتك.