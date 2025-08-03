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متفرقات
"وضع عطلة" على آيفون: استمتع بنهاية الصيف دون إزعاج
Lebanon 24
03-08-2025
|
07:50
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مع اقتراب نهاية الصيف، يبحث كثيرون عن وسيلة للهروب من ضجيج الإشعارات والمكالمات غير الضرورية.
إذا كنت
من هؤلاء، فإن "أبل" تقدّم لك الحل المثالي: وضع "عطلة" مخصص ضمن ميزة التركيز على أجهزتها.
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تتيح لك هذه الميزة تحويل معظم المتصلين إلى البريد الصوتي، وكتم تنبيهات التطبيقات غير المهمة، مع استمرار تلقي المكالمات والرسائل من أشخاص محددين، إلى جانب الإشعارات من تطبيقات تختارها بنفسك.
وكل ما عليك فعله هو إعداد هذا الوضع مرة واحدة، ثم تفعيله متى شئت، سواء يدويًا عبر
مركز التحكم
، أو تلقائيًا بناءً على الوقت أو الموقع، أو ببساطة عبر المساعد "سيري".
خطوات التفعيل:
• اذهب إلى الإعدادات ثم التركيز على جهاز
iphone
أو iPad.
• اضغط على زر "+" في أعلى يمين الشاشة واختر "مخصص".
• سمّ الوضع الجديد مثلاً "عطلة"، واختر له رمزًا ولونًا مميزًا.
• حدد من يمكنه الاتصال بك والتطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات.
• يمكنك أيضًا تخصيص مظهر الشاشة وضبط جدول لتفعيل الوضع تلقائيًا.
ميزة "عطلة" تتيح لك الاستمتاع بعطلتك بهدوء دون أن تفوت ما يهمك، وتعيد إليك التحكم الكامل بوقتك.
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