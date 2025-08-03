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متفرقات
اكتشاف أثقل حشرة في أستراليا.. "عملاقة العصا" تخفي نفسها في أعالي الغابات!
Lebanon 24
03-08-2025
|
09:13
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في اكتشاف نادر، أعلن علماء في
أستراليا
عن نوع جديد من حشرات العصا يُعتقد أنه الأثقل في البلاد، أُطلق عليه اسم أكروفيلا ألتا (Acrophylla alta).
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يبلغ طول الحشرة المكتشفة 42 سنتيمترًا وتزن 44 غرامًا، أي ما يعادل وزن كرة غولف تقريبًا. وقد عُثر عليها في غابات جبل هيبيبامي المطيرة في شمال كوينزلاند، على ارتفاع يزيد عن 900 متر، حيث تعيش في أعالي الأشجار.
ويعتقد الباحث أنغوس إيموت من
جامعة جيمس كوك
أن الحجم الكبير لهذه الحشرة هو استجابة تطورية لبيئتها الباردة والرطبة. وأشار إلى أن "ما نعرفه حتى الآن، هذه أثقل حشرة في أستراليا".
وقد ساعد شكل البيض
الفريد
لهذه الحشرة العلماء على تأكيد أنها نوع جديد تمامًا. وأكد إيموت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لفهم دورها البيئي ومدى انتشارها، في ظل تنوع بيولوجي فريد لا يزال يخفي الكثير من الأسرار.
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