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تكنولوجيا وعلوم
بميزات ذكاء اصطناعي متطورة.. "أدوبي" تطلق نسخة تجريبية من "فوتوشوب"
Lebanon 24
03-08-2025
|
15:08
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أعلنت شركة Adobe عن طرح نسخة تجريبية جديدة من تطبيق Photoshop، تتضمن مجموعة من الأدوات المبتكرة المدعومة بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، بهدف تسهيل عمليات تعديل الصور وجعلها أكثر دقة وسرعة.
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وقالت الشركة إن هذه الميزات مصممة خصيصًا لـ"إزالة الخطوات المملة، وتبسيط المهام المعقدة، وتوفير أدوات دقيقة تُسرّع عملية التحرير"، ما يقلل من الوقت اللازم للعمل ويُحسّن جودة النتائج النهائية.
أبرز الميزات الجديدة:
التكبير التوليدي (Generative Upscale)
الميزة الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، بحسب "أدوبي"، تتيح تكبير الصور بدقة تصل إلى 8 ميغابكسل مع الحفاظ على التفاصيل والجودة العالية، ومن دون تشوهات أو فقدان في العناصر البصرية.
أداة الإزالة المحسّنة (Remove Tool)
تم تحديث الأداة باستخدام أحدث نموذج من
adobe firefly
، ما يمنحها قدرة أفضل على إزالة العناصر غير المرغوب فيها بكفاءة أعلى، ويقلل من "البقايا" أو الآثار التي كانت تتركها الأدوات السابقة.
المواءمة (Harmonize)
ميزة تعتمد أيضًا على Firefly لتحليل السياق البصري للصورة تلقائيًا، وتقوم بضبط الألوان والإضاءة والظلال والنغمة العامة، ما يُنتج صورًا أكثر تناسقًا من دون الحاجة إلى التعديل اليدوي الدقيق.
إدارة المشاريع
بطريقة ذكية
أضافت النسخة التجريبية أيضًا ميزة "المشاريع" (Projects)، التي تتيح للمستخدمين حفظ جميع ملفاتهم في مساحة موحّدة، مع إمكانية مشاركة مجموعات كاملة من التصميمات دفعة واحدة، بدلًا من إرسال كل ملف بشكل منفصل، ما يعزز من كفاءة العمل وتواصله مع العملاء. (روسيا اليوم)
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