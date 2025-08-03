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تكنولوجيا وعلوم

إحياء "Vine"؟ ماسك يفجّر مفاجأة لمستخدمي الفيديوهات القصيرة

Lebanon 24
03-08-2025 | 16:33
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في خطوة جديدة نحو تعزيز إمكانيات الذكاء الإصطناعي، يسعى إيلون ماسك لإعادة إحياء خدمة "Vine" القديمة لمقاطع الفيديو القصيرة عبر ميزة جديدة مقبلة في روبوت الدردشة "غروك".
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الأداة الجديدة الذي يجرى اختبارها تسعى لتحويل النصوص إلى فيديو تحمل اسم "Grok Imagine".

وتعليقًا على هذا، كتب ماسك في منشور على منصة إكس يوم السبت: "Grok Imagine هي Vine بالذكاء الاصطناعي!"، مُروّجًا لأحدث ميزة في روبوت الدردشة الخاص به "غروك".

وتتيح ميزة "Grok Imagine" للمستخدمين كتابة وصف للصور أو المشاهد التي يرغبون في أن يُحوّلها روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو، ثم يقوم "غروك" بإنشاء مقاطع فيديو تتضمن صوتًا بناءً على وصف المستخدم، بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، اطلعت عليه "العربية Business".

و"Vine" الذي كان قبل تيك توك وقبل غروك، هي خدمة لمقاطع الفيديو القصيرة، كانت تتيح للمستخدمين إنشاء وتحميل مقاطع فيديو مدتها 6 ثوانٍ، وكانت مملوكة لتويتر آنذاك حتى إغلاقها عام 2017. وكانت "Vine" مصدرًا للعديد من مقاطع الفيديو واسعة الانتشار.

وبينما تُقدم ميزة "Grok Imagine" لمسةً جديدةً من الذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو القصيرة، يبدو أن ماسك يتطلع أيضًا إلى عودة "Vine" نفسها.

وقال ماسك، في منشوره يوم السبت: "بالمناسبة، عثرنا مؤخرًا على أرشيف فيديوهات Vine (ظننا أنه حُذف) ونعمل على استعادة وصول المستخدمين (إليها)، حتى تتمكنوا من نشرها إن أردتم".

ومن غير الواضح ما إذا كانت استعادة أرشيف "Vine" ستسمح للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم القديمة أم أنها ستكون إجراءً مؤقتًا يسمح بالوصول إلى الملفات القديمة من الخدمة.

وفي الوقت الحالي، يتم طرح "Grok Imagine" تدريجيًا لمشتركي باقة "SuperGrok" المتميزة من روبوت الدردشة "غروك"، والتي تبلغ تكلفتها 30 دولارًا شهريًا، ويمكن لأي من مستخدم منصة إكس التسجيل للانضمام إلى قائمة الانتظار. (العربية)
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