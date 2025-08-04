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تكنولوجيا وعلوم
في خطوة غير مسبوقة.. أول روبوت بشري يدرس الدكتوراه في الصين
Lebanon 24
04-08-2025
|
04:42
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في خطوة غير مسبوقة أثارت ضجة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، أعلنت
أكاديمية
شنغهاي للفنون المسرحية، إحدى أرقى المؤسسات الفنية في
الصين
، قبول أول
روبوت
بشري في برنامج دكتوراه في الدراما والسينما. وسيركز الروبوت على مجالات مثل الأداء المسرحي، وكتابة النصوص، وتصميم الديكور، والتحكم الحركي، وتوليد اللغة، تحت إشراف الأستاذ والفنان الشهير يانغ تشينغتشينغ.
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الروبوت، الذي يُدعى "شيويبا 01" وهو اسم يرمز في اللغة العامية
الصينية
إلى "الطالب المتفوق" – تم تطويره بالشراكة بين جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا وشركة DroidUp Robotics، ويُعتبر أول روبوت بشري في الصين يتم قبوله في دراسة أكاديمية بهذا المستوى.
وسبق لشيويبا 01 أن حصل على المركز الثالث في أول
ماراثون
نصف بشري للروبوتات في العالم، وهو يبلغ طوله 1.75 مترًا ويزن 30 كيلوغرامًا.
يتمتع بوجه يشبه وجه شاب وسيم، وبشرة سيليكون تسمح له بإظهار تعابير وجه دقيقة.
يرتدي الروبوت نظارات وقميصا وسروالا، ويتحدث باللغة الصينية المندرينية، كما يمكنه التفاعل جسديًا مع البشر. (سكاي نيوز عربية)
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