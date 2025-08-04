صورة مسربة تكشف عن نحافة بطارية آيفون 17 آير الجديد... شاهدوها

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نُشرت صورة على مدونة "Naver" تظهر بطارية آيفون 17 آير بجانب بطارية آيفون 17 برو للمقارنة.أول من كشف عن سعة البطارية (2800 مللي أمبير/ساعة) كان حساب نشر الصورة، ثم أكد مسرّب صيني أنها أقل من 3000 مللي أمبير، حسب تقرير "MacRumors".يبلغ سُمك الهاتف حوالي 5.5 ملم، وتصميمه النحيف يأتي مع تنازلات مثل كاميرا واحدة فقط بدل ثلاث في طرازات البرو، وحجم وقدرة بطارية أصغر.بطارية آيفون 17 آير بسعة 2800 مللي أمبير أقل من بطاريات آيفون 16 وآيفون 16 برو التي كانت 3500 مللي أمبير، بينما من المتوقع أن يحمل آيفون 17 بطارية أكبر بنحو 5000 مللي أمبير.يُتوقع أن يأتي آيفون 17 آير بشاشة 6.6 بوصة ووزن حوالي 145 غرامًا، مقاربًا لهواتف آيفون SE 2 و17 ميني التي تزن 148 و141 غرامًا على التوالي.