Advertisement

متفرقات

رفقاء الذكاء الاصطناعي".. دعم عاطفي أم عزلة رقمية؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1400585-638899310140818001.jpeg
Doc-P-1400585-638899310140818001.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا تلك المصممة لمحاكاة الحوار البشري، بدأت العلاقة بين المراهقين والتكنولوجيا تأخذ طابعًا أكثر عمقًا وتعقيدًا. إذ لم يعد استخدام برامج المحادثة الآلية يقتصر على الترفيه أو المساعدة، بل تعدى ذلك ليطال الجوانب العاطفية والاجتماعية، وحتى النفسية في حياة الجيل الصاعد.
Advertisement

في هذا السياق، كشف استطلاع رأي أجرته منظمة "كومن سينس ميديا" الأميركية غير الربحية، أن أكثر من نصف المراهقين في الولايات المتحدة باتوا يثقون بـ"رفقا الذكاء الاصطناعي"، رغم التحذيرات من آثارهم السلبية المحتملة. ووفقًا للاستطلاع، فإن 7 من كل 10 مراهقين خاضوا تفاعلًا واحدًا على الأقل مع هذه "الشخصيات" الرقمية، التي تحاكي مشاعر البشر وسلوكهم.

ورغم أن نحو نصف هؤلاء المراهقين يعتبرون هذه البرامج أدوات تقنية فحسب، فإن الثلث تقريبًا أقاموا معها علاقات افتراضية عميقة، تضمنت مشاركات وجدانية، تجارب دعم نفسي، وأحيانًا حتى صداقات مستمرة. وقد أشار بعضهم إلى أن المحادثات التي يجْرونها مع هذه الشخصيات كانت أكثر راحة وسهولة من التفاعل مع أصدقائهم في الواقع، سواء من حيث التعبير عن الذات أو الحصول على دعم عاطفي فوري.

لكن القلق يتزايد لدى الخبراء. فبحسب الدراسة، فإن هذه التفاعلات الرقمية بدأت تؤثر في التطور الاجتماعي للمراهقين، بل وتُغيّر من طبيعة تواصلهم مع محيطهم الواقعي. ومع أن 80% من المشاركين لا يزالون يقضون وقتًا أطول مع أصدقائهم الحقيقيين، إلا أن ثلثهم تقريبًا اعترفوا بأنهم ناقشوا مواضيع حساسة مع "الرفقاء الرقميين" بدلًا من مشاركتها مع بشر فعليين.

وقد أثار هذا التحول تحذيرات جدّية، إذ نبه القائمون على الاستطلاع إلى أن هذه البرمجيات لم تُصمم أساسًا للأطفال والمراهقين، وأنها قد تسهم في تدهور الصحة النفسية بسبب ردود غير مسؤولة، أو حتى محاكاة محتوى جنسي صريح في بعض الحالات. كما أفاد نحو ثلث المراهقين الذين استخدموا هذه البرامج بأنهم شعروا بعدم الارتياح خلال بعض التفاعلات، ما يعزز الدعوات إلى فرض ضوابط صارمة تحمي هذه الفئة العمرية من التعرض لمضامين غير ملائمة أو مؤذية.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
في لبنان.. ما جديد "الذكاء الإصطناعي"؟
lebanon 24
05/08/2025 02:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
lebanon 24
05/08/2025 02:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي "بصدد تغيير كل الصناعات" وسيكون محفزا للتقدم العالمي
lebanon 24
05/08/2025 02:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "رينغ" تضيف الذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات
lebanon 24
05/08/2025 02:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-08-04
14:00 | 2025-08-04
10:03 | 2025-08-04
06:45 | 2025-08-04
04:42 | 2025-08-04
02:56 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24