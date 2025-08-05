شاومي تطلق مساعدًا صوتيًا لسياراتها.. ذكي ومفتوح المصدر

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أعلنت شركة "شاومي" عن إطلاق نموذج جديد لمساعد صوتي ذكي مفتوح المصدر يعتمد على ، مخصص للعمل ضمن منظومة سياراتها الذكية وأجهزة المنزل الذكي، وفقًا لما نشرته وكالة "بلومبيرغ".النموذج الجديد، الذي يحمل اسم MiDashengLM-7B، يُعد تطورًا للنظام الصوتي المستخدم سابقًا في منتجات شاومي، حيث جرى دمجه مع نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر من شركة " " المعروف باسم Qwen2.5-Omni-7B، مما عزز قدراته بشكل كبير.وبحسب بيان الشركة، يتميز المساعد الصوتي بقدرته على الاستجابة للأوامر الصوتية من داخل السيارة أو المنزل، ويتيح التحكم بوظائف متعددة عبر الصوت، مما يوفر تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة للمستخدم.وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي "شاومي" لتنويع أعمالها بعيدًا عن الهواتف الذكية، والتركيز بشكل أكبر على قطاع السيارات الكهربائية، الذي تسجّل فيه نجاحات لافتة. فقد حطمت سيارتها الكهربائية الجديدة YU7 الأرقام القياسية، حيث تجاوز عدد الطلبات المسبقة 200 ألف سيارة خلال 3 دقائق فقط من طرحها.وتواكب "شاومي" من خلال هذا الابتكار التوجه العام لشركات التكنولوجيا نحو الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات كبرى مثل "علي " و"تينسنت" على تطوير نماذج مفتوحة المصدر تُستخدم في مجالات متنوعة.ويُذكر أن طرح نموذج "ديب سيك" مفتوح المصدر في مطلع هذا العام، كان بمثابة شرارة انطلاق لتسارع وتيرة الاستثمارات والابتكارات في الذكاء الاصطناعي داخل ، مما يضع البلاد في موقع متقدم على خريطة التكنولوجيا العالمية.