Advertisement

متفرقات

تجربة فريدة تُعيد خلق جزيئات الكون الأولى.. كيف كانت بدايات النجوم؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1401112-638900323675288488.jpeg
Doc-P-1401112-638900323675288488.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إنجاز علمي، نجح فريق من العلماء في إعادة تكوين أولى الجزيئات التي ظهرت في الكون، في تجربة مخبرية تحاكي الظروف التي تلت الانفجار العظيم، ما يمهد لإعادة النظر في كثير من المفاهيم المرتبطة بنشوء النجوم وتطور البنية الكونية. 
Advertisement

وأعلن الباحثون أن هذه التجربة، التي ركزت على "أيون هيدريد الهيليوم" (HeH+)، أول جزيء يُعتقد أنه تكوّن بعد الانفجار العظيم، تسلط الضوء على أهمية هذا الجزيء المهملة سابقاً في علم الفلك والكيمياء الكونية.

فبعد نحو 13.8 مليار سنة من الانفجار العظيم، بدأ الكون يبرد تدريجياً، مما أتاح للهيدروجين والهيليوم، أول عنصرين كيميائيين، التكوّن. ثم بدأت ذرات هذه العناصر بالاندماج مع الإلكترونات، لتنتج أولى الجزيئات، ومن ضمنها HeH+، الذي لعب دوراً حاسماً في تبريد الغاز الكوني وتحفيز تشكّل الهيدروجين الجزيئي، الأكثر وفرة في الكون اليوم.

تُعد هذه العملية أساسية لتكوين النجوم الأولى، التي تحتاج بدورها إلى درجات حرارة أعلى من 10,000 درجة مئوية لبدء الاندماج النووي، وهو ما كان HeH+ قادراً على تسريعه حتى في ظروف باردة جداً.

وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون من معهد ماكس بلانك للفيزياء النووية بمحاكاة بيئة الكون المبكر، عبر تخزين أيونات HeH في درجات حرارة متجمدة بلغت 267 درجة مئوية تحت الصفر، ثم جعلها تتصادم مع ذرات الهيدروجين الثقيل، ليرصدوا معدلات التفاعل.

أما المفاجأة، التفاعلات الكيميائية لم تتباطأ كما توقعت النماذج النظرية القديمة، بل بقيت فعالة بشكل ملحوظ. وقال الدكتور هولجر كريكل، أحد المشاركين في الدراسة: "كنا نتوقع انخفاضًا حادًا في احتمالية التفاعل تحت هذه الظروف الباردة، لكن النتائج خالفت كل التوقعات".

وتشير النتائج إلى أن الكون المبكر كان أكثر حيوية كيميائياً مما كنا نعتقد، وأن HeH⁺ ربما لعب دوراً أعظم في تسريع تكوّن النجوم وبنية الكون المبكر.

هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام أبحاث جديدة لفهم اللحظات الأولى للكون، وأصل الجزيئات التي شكّلت اللبنات الأولى للمادة، وهو ما قد يعيد رسم الخريطة العلمية لنشوء الكون من جديد.

(لايف ساينس)
مواضيع ذات صلة
من شحن الهاتف إلى "CarPlay Ultra": كيف غيّرت منافذ USB تجربة القيادة؟
lebanon 24
06/08/2025 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الميكروبلاستيك في أجسامنا: جزيئات بلاستيكية صغيرة تُهدّد صحتنا بصمت
lebanon 24
06/08/2025 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روبي: أحببتُ دوري في "إخواتي" وتجربة الكواليس كانت عائلية
lebanon 24
06/08/2025 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
lebanon 24
06/08/2025 07:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:49 | 2025-08-05
23:00 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
15:55 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24