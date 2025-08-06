Infinix تطلق هاتفًا مميزًا بتقنيات مبتكرة... تعرف إليه (فيديو)

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بدأت شركة Infinix بالترويج لهاتفها المنتظر Infinix GT 30، الذي يعد بتقديم تجربة متميزة للمستخدمين من حيث التصميم، الأداء، والمواصفات.وفقًا لأحدث التسريبات، تم تصميم هاتف Infinix GT 30 ليكون موجهًا بشكل خاص لمحبي الألعاب الإلكترونية.يأتي الهاتف مزودًا بشاشة AMOLED ممتازة بحجم 6.78 بوصة، بدقة عرض تصل إلى 1224 × 2720 بكسل وكثافة 440 بكسل/الإنش تقريبًا.بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تردد 144 هيرتز، ما يضمن تجربة عرض سلسة للصور والفيديوهات وأداء عالي عند تشغيل الألعاب الحديثة. كما تم حماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المعروف بمتانته العالية.أما بالنسبة للأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 قابل للتحديث، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7400 القوي، مع معالج رسومات Mali-G615 MC2. كما يحتوي الجهاز على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128/256 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.زوّد الهاتف بمكبرات صوت عالية الأداء، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.