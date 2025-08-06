Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Infinix تطلق هاتفًا مميزًا بتقنيات مبتكرة... تعرف إليه (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2025 | 02:41
A-
A+

Doc-P-1401235-638900714219300204.png
Doc-P-1401235-638900714219300204.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت شركة Infinix بالترويج لهاتفها المنتظر Infinix GT 30، الذي يعد بتقديم تجربة متميزة للمستخدمين من حيث التصميم، الأداء، والمواصفات.
 
وفقًا لأحدث التسريبات، تم تصميم هاتف Infinix GT 30 ليكون موجهًا بشكل خاص لمحبي الألعاب الإلكترونية.
Advertisement

يأتي الهاتف مزودًا بشاشة AMOLED ممتازة بحجم 6.78 بوصة، بدقة عرض تصل إلى 1224 × 2720 بكسل وكثافة 440 بكسل/الإنش تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تردد 144 هيرتز، ما يضمن تجربة عرض سلسة للصور والفيديوهات وأداء عالي عند تشغيل الألعاب الحديثة. كما تم حماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المعروف بمتانته العالية.

أما بالنسبة للأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 قابل للتحديث، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7400 القوي، مع معالج رسومات Mali-G615 MC2. كما يحتوي الجهاز على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128/256 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.



كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمكبرات صوت عالية الأداء، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.
مواضيع ذات صلة
بسعر منافس.. Infinix تطلق هاتفها الأحدث
lebanon 24
06/08/2025 11:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بطارية كبيرة وقدرات تصوير مميزة.. Realme تطلق أحدث هواتفها
lebanon 24
06/08/2025 11:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميسترال" تطلق أول نموذج صوتي مفتوح المصدر بفعالية عالية..تعرف عليه
lebanon 24
06/08/2025 11:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
من خردة السيارات إلى غرف المعيشة: صناعة أثاث مبتكرة تدعم الاقتصاد التركي
lebanon 24
06/08/2025 11:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:02 | 2025-08-06
01:36 | 2025-08-06
23:49 | 2025-08-05
23:00 | 2025-08-05
23:00 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24