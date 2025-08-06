آبل تستعد للكشف عن آيفون 17… لون جديد وطراز فائق النحافة

Advertisement

تستعد شركة آبل للكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة في حدث مرتقب يوم الثلاثاء 9 أيلول، بحسب معلومات جديدة نقلها موقع iPhone-Ticker الألماني عن مزودي خدمات الهاتف المحمول في .ويعني ذلك أن الحدث المنتظر لا يفصلنا عنه سوى 35 يوماً، وسط ترقب عالمي لما ستحمله النسخة الجديدة من الهواتف الأكثر شهرة. ويتماشى هذا الموعد مع الجدول المعتاد الذي تتبعه الشركة منذ عام 2016، باستثناء عام 2020 الذي شهد تأخيراً بسبب جائحة .ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 أيلول، على أن تنطلق عمليات التسليم في 19 من الشهر نفسه.وستتضمن السلسلة أربعة طرازات هي: آيفون 17، آيفون 17 آير (الطراز فائق النحافة والجديد كلياً)، آيفون 17 برو، وآيفون 17 . وتشير التسريبات إلى أن اللون الجديد سيظهر ضمن نسختي برو وبرو .ولا يقتصر الحدث المنتظر على هواتف آيفون فقط، إذ من المتوقع أن تكشف آبل أيضاً عن ساعة Apple Watch Series 11، ونسخة جديدة من Apple Watch Ultra، بالإضافة إلى الجيل التالي من سماعات AirPods Pro.وتُعدّ الأسواق الرئيسية مثل والصين وأوروبا واليابان من أوائل المناطق التي ستصلها سلسلة آيفون 17 الجديدة.