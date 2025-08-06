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الهيدروجين.. وقود يمهّد الطريق لغزو الفوّهات المظلمة على سطح القمر

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:29
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كشف أندريه غوربونوف، مدير منظمة "مجموعة الهيدروجين الشرقية" (وهي منظمة مستقلة غير ربحية)، أن خلايا وقود الهيدروجين قد تكون المفتاح لتطوير روبوتات قادرة على استكشاف الفوهات القمرية الواقعة في الجانب المظلم من القمر، وهي مناطق لم تطأها أي مركبة فضائية حتى اليوم بسبب التحديات البيئية القاسية.
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وأوضح غوربونوف أن خلايا الوقود الهيدروجينية لا تتجمد حتى عند درجات حرارة منخفضة جدًا تصل إلى 250 درجة مئوية تحت الصفر، بخلاف الأنظمة الحالية التي تتعطّل عند غياب ضوء الشمس، مما يجعلها غير صالحة للعمل في مناطق الظل الدائم على القمر.

وأضاف أن تصميم وحدة طاقة مناسبة للروبوتات القمرية يتطلب استخدام أسطوانة هيدروجين وأخرى أكسجين، لتمكين توليد الكهرباء واستمرار العمل في ظروف التجمد الشديد. لكنه أشار إلى أن التحديات ما زالت قائمة، وأبرزها تطوير سبائك أو مواد مركبة تتحمل هذه الظروف القاسية دون أن تنهار.

هذا التوجه قد يمثل قفزة تقنية نحو استكشاف مناطق مجهولة من القمر، خاصة أن معظم الفوهات القمرية، بما فيها أعمق الحفر، تقع في الظل ولم تُستكشَف حتى الآن بسبب غياب التكنولوجيا المناسبة.

(روسيا اليوم)
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