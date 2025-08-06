Advertisement

متفرقات

تأجيل محتمل لإطلاق Dream Chaser الأمريكية.. والمخاوف تقنية!

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1401332-638900865335079622.jpeg
Doc-P-1401332-638900865335079622.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه مركبة Dream Chaser الفضائية، التي تطورها شركة Sierra Space، احتمال عدم انطلاقها إلى الفضاء هذا العام، وفق ما رجّحه إيريك بيرغر، مؤسس مجلة ArsTechnica.

وأشار بيرغر إلى أن وكالة ناسا تُبدي قلقاً متزايداً من محركات المركبة، خاصة بعد التجربة المثيرة للجدل مع مركبة “ستارلاينر”، ما يدفع الشركة المصنعة إلى دراسة خيار تعديل المهمة الأولى لتسريع عملية الحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة.
Advertisement

كما تواجه Dream Chaser تحدياً إضافياً يتعلق بجاهزية صاروخ Vulcan Centaur، المقرر استخدامه في إطلاق المركبة إلى المدار.

من جانبها، أوضحت دانا ويغل، مديرة برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا، أن المركبة تخضع حالياً لمرحلة التجميع النهائي، ويجري اختبار برمجياتها وأنظمتها، لا سيما نظام الدفع، للحصول على التصاريح اللازمة.

وتُعد Dream Chaser مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، صُممت خصيصاً لنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن رؤية مستقبلية لتقنيات الفضاء التجارية.
 
 
مواضيع ذات صلة
مخاوف من تأجيل "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان"
lebanon 24
06/08/2025 23:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إيران تنشر منصات إطلاق صواريخ لشن هجوم محتمل على القوات الأميركية
lebanon 24
06/08/2025 23:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار
lebanon 24
06/08/2025 23:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاتصالات السورية: انقطاع الاتصالات في السويداء ناتج عن صعوبات تقنية ونفاد الوقود
lebanon 24
06/08/2025 23:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:30 | 2025-08-06
13:08 | 2025-08-06
10:43 | 2025-08-06
09:42 | 2025-08-06
07:45 | 2025-08-06
06:29 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24