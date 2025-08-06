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متفرقات
تأجيل محتمل لإطلاق Dream Chaser الأمريكية.. والمخاوف تقنية!
Lebanon 24
06-08-2025
|
07:03
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تواجه مركبة Dream Chaser الفضائية، التي تطورها شركة Sierra Space، احتمال عدم انطلاقها إلى الفضاء هذا العام، وفق ما رجّحه إيريك بيرغر، مؤسس مجلة ArsTechnica.
وأشار بيرغر إلى أن
وكالة ناسا
تُبدي قلقاً متزايداً من محركات المركبة، خاصة بعد التجربة المثيرة للجدل مع مركبة “ستارلاينر”، ما يدفع الشركة المصنعة إلى دراسة خيار تعديل المهمة الأولى لتسريع عملية الحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة.
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كما تواجه Dream Chaser تحدياً إضافياً يتعلق بجاهزية صاروخ Vulcan Centaur، المقرر استخدامه في إطلاق المركبة إلى المدار.
من جانبها، أوضحت دانا ويغل، مديرة برنامج
محطة الفضاء الدولية
في
ناسا
، أن المركبة تخضع حالياً لمرحلة التجميع النهائي، ويجري اختبار برمجياتها وأنظمتها، لا سيما نظام الدفع، للحصول على التصاريح اللازمة.
وتُعد Dream Chaser مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، صُممت خصيصاً لنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن رؤية مستقبلية لتقنيات الفضاء التجارية.
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