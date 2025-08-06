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أوبن إيه آي تفاوض على بيع أسهم لموظفيها.. ما الهدف؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:42
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تجري شركة أوبن إيه آي محادثات أولية لبيع أسهم ثانوية لموظفيها الحاليين والسابقين، في صفقة محتملة قد ترفع قيمة الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، وفقًا لما نقلته شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
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وذكرت المصادر أن مستثمرين حاليين، بينهم شركة "ثرايف كابيتال"، تواصلوا مع أوبن إيه آي لشراء بعض الأسهم، في خطوة تهدف إلى مكافأة الموظفين والاحتفاظ بهم وسط منافسة شرسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وإذا تمت الصفقة، سترتفع قيمة الشركة بنسبة تقارب 67٪ مقارنة بتقييمها السابق البالغ 300 مليار دولار، والذي حصلت عليه خلال جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة "سوفت بنك".

الصفقة تأتي بعد أسبوع من إعلان الشركة حصولها على 8.3 مليارات دولار من مجموعة مستثمرين ضمن الشريحة الثانية من التمويل، وهو مبلغ فاق الطلب عليه الحد المطلوب بخمسة أضعاف.

وتهدف أوبن إيه آي، بقيادة سام ألتمان، إلى توفير سيولة مالية للموظفين تعكس النمو الهائل الذي شهدته الشركة، خاصة بعد انطلاقة تطبيق "تشات جي بي تي" الذي دشّن مرحلة جديدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويُعتبر البيع الثانوي للأسهم وسيلة شائعة لدى الشركات الأميركية لتوفير مكافآت مالية للموظفين، والحفاظ على أفضل الكفاءات داخلها.
 
(بلومبرغ)
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