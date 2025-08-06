28
o
بيروت
32
o
طرابلس
24
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
أوبن إيه آي تفاوض على بيع أسهم لموظفيها.. ما الهدف؟
Lebanon 24
06-08-2025
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجري شركة
أوبن إيه آي
محادثات أولية لبيع أسهم ثانوية لموظفيها الحاليين والسابقين، في صفقة محتملة قد ترفع قيمة الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، وفقًا لما نقلته شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
Advertisement
وذكرت المصادر أن مستثمرين حاليين، بينهم شركة "
ثرايف كابيتال
"، تواصلوا مع
أوبن
إيه آي لشراء بعض الأسهم، في خطوة تهدف إلى مكافأة الموظفين والاحتفاظ بهم وسط منافسة شرسة في قطاع
الذكاء الاصطناعي
.
وإذا تمت الصفقة، سترتفع قيمة الشركة بنسبة تقارب 67٪ مقارنة بتقييمها السابق البالغ 300 مليار دولار، والذي حصلت عليه خلال جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة "
سوفت بنك
".
الصفقة تأتي بعد أسبوع من إعلان الشركة حصولها على 8.3 مليارات دولار من مجموعة مستثمرين ضمن الشريحة الثانية من التمويل، وهو مبلغ فاق الطلب عليه الحد المطلوب بخمسة أضعاف.
وتهدف أوبن إيه آي، بقيادة
سام ألتمان
، إلى توفير سيولة مالية للموظفين تعكس النمو الهائل الذي شهدته الشركة، خاصة بعد انطلاقة تطبيق "تشات جي
بي تي
" الذي دشّن مرحلة جديدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويُعتبر البيع الثانوي للأسهم وسيلة شائعة لدى الشركات الأميركية لتوفير مكافآت مالية للموظفين، والحفاظ على أفضل الكفاءات داخلها.
(بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
انثروبيك تتفوق على أوبن إيه آي وغوغل.. ما المميز في نموذجها؟
Lebanon 24
انثروبيك تتفوق على أوبن إيه آي وغوغل.. ما المميز في نموذجها؟
06/08/2025 23:45:26
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات: نواصل الاتصالات بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات: نواصل الاتصالات بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار
06/08/2025 23:45:26
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سي آي إيه: ثغرات ومخالفات في تقرير تدخّل بوتين بانتخابات 2016
Lebanon 24
سي آي إيه: ثغرات ومخالفات في تقرير تدخّل بوتين بانتخابات 2016
06/08/2025 23:45:26
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمّرت
Lebanon 24
"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمّرت
06/08/2025 23:45:26
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
بدون موافقة رسمية.. تسلا تختبر "روبوتاكسي" في شوارع كاليفورنيا
Lebanon 24
بدون موافقة رسمية.. تسلا تختبر "روبوتاكسي" في شوارع كاليفورنيا
15:30 | 2025-08-06
06/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنستغرام يقدّم بيانات ديموغرافية مفصّلة لكل منشور
Lebanon 24
إنستغرام يقدّم بيانات ديموغرافية مفصّلة لكل منشور
13:08 | 2025-08-06
06/08/2025 01:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعات بإعلان استثماري كبير من آبل اليوم… البيت الأبيض يلمّح لخطوة ضخمة
Lebanon 24
توقّعات بإعلان استثماري كبير من آبل اليوم… البيت الأبيض يلمّح لخطوة ضخمة
10:43 | 2025-08-06
06/08/2025 10:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انثروبيك تتفوق على أوبن إيه آي وغوغل.. ما المميز في نموذجها؟
Lebanon 24
انثروبيك تتفوق على أوبن إيه آي وغوغل.. ما المميز في نموذجها؟
07:45 | 2025-08-06
06/08/2025 07:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل محتمل لإطلاق Dream Chaser الأمريكية.. والمخاوف تقنية!
Lebanon 24
تأجيل محتمل لإطلاق Dream Chaser الأمريكية.. والمخاوف تقنية!
07:03 | 2025-08-06
06/08/2025 07:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:30 | 2025-08-06
بدون موافقة رسمية.. تسلا تختبر "روبوتاكسي" في شوارع كاليفورنيا
13:08 | 2025-08-06
إنستغرام يقدّم بيانات ديموغرافية مفصّلة لكل منشور
10:43 | 2025-08-06
توقّعات بإعلان استثماري كبير من آبل اليوم… البيت الأبيض يلمّح لخطوة ضخمة
07:45 | 2025-08-06
انثروبيك تتفوق على أوبن إيه آي وغوغل.. ما المميز في نموذجها؟
07:03 | 2025-08-06
تأجيل محتمل لإطلاق Dream Chaser الأمريكية.. والمخاوف تقنية!
06:29 | 2025-08-06
الهيدروجين.. وقود يمهّد الطريق لغزو الفوّهات المظلمة على سطح القمر
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 23:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24