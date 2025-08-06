Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تنافس ChatGPT بفريق "Answers"

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1401559-638901214919352845.jpg
Doc-P-1401559-638901214919352845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وفقًا لأحدث تقارير النشرة الإخبارية "Power On" للصحفي الشهير مارك جورمان، تخطط شركة أبل لدخول سباق محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء فريق داخلي جديد يحمل اسم "الإجابات، المعرفة، والمعلومات"Answers, Knowledge, and Information"، ويمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا في موقف أبل، التي كانت قد صرّحت سابقًا بعدم نيتها تطوير روبوت محادثة مشابه لـChatGPT.
Advertisement

حتى الآن، لم تكن انطلاقة مبادرة "Apple Intelligence" موفقة. الميزات التي تم طرحها مثل "Genmoji" و"ملخصات الإشعارات" لم تحقق الانطباع المطلوب، بينما لا تزال النسخة الجديدة من "سيري" (Siri) غائبة عن الظهور، بعد أن تم تأجيل إطلاقها لأكثر من عام.

لكن أبل تبدو حريصة على تغيير هذا الواقع، فبحسب تقرير "بلومبيرج"، أنشأت الشركة في وقت سابق من هذا العام فريقًا داخليًا باسم "Answers, Knowledge and Information" أو اختصارًا "AKI"، لتطوير خدمات ذكاء اصطناعي داخلية تهدف إلى تقديم تجربة بحث تشبه ChatGPT.

ورغم وجود تحفظات فلسفية من بعض قادة أبل حول الانخراط الكامل في مجال روبوتات المحادثة، فإن الشركة بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، ويقود الفريق الجديد روبي ووكر، أحد التنفيذيين السابقين المسؤولين عن تطوير "سيري"، والذي فقد موقعه القيادي في وقت سابق من العام بسبب تأخيرات وصفت داخليًا بأنها "قبيحة ومحرجة".

الجدير بالذكر أن أبل سبق وأن أبدت اهتمامها بالتعاون مع شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل شركة Perplexity التي تركّز على تطوير محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل تحركها الحالي متوقعًا إلى حد ما.
(اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
منظومة دفاع جوي تنافس "باتريوت": هل تستغني أوروبا عن السلاح الأميركي؟
lebanon 24
07/08/2025 08:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا.. إطلاق منصة جديدة تنافس "فيسبوك"!
lebanon 24
07/08/2025 08:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن موعد نهاية حرب إيران - إسرائيل؟
lebanon 24
07/08/2025 08:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تنافس على المقاعد النيابية السنية في بيروت
lebanon 24
07/08/2025 08:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:31 | 2025-08-07
15:30 | 2025-08-06
13:08 | 2025-08-06
10:43 | 2025-08-06
09:42 | 2025-08-06
07:45 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24