أبل تنافس ChatGPT بفريق "Answers"

وفقًا لأحدث تقارير النشرة الإخبارية "Power On" للصحفي الشهير ، تخطط لدخول سباق محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء فريق داخلي جديد يحمل اسم "الإجابات، المعرفة، والمعلومات"Answers, Knowledge, and Information"، ويمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا في موقف أبل، التي كانت قد صرّحت سابقًا بعدم نيتها تطوير محادثة مشابه لـChatGPT.حتى الآن، لم تكن انطلاقة مبادرة "Apple Intelligence" موفقة. الميزات التي تم طرحها مثل "Genmoji" و"ملخصات الإشعارات" لم تحقق الانطباع المطلوب، بينما لا تزال النسخة الجديدة من "سيري" (Siri) غائبة عن الظهور، بعد أن تم تأجيل إطلاقها لأكثر من عام.لكن أبل تبدو حريصة على تغيير هذا الواقع، فبحسب تقرير "بلومبيرج"، أنشأت الشركة في وقت سابق من هذا العام فريقًا داخليًا باسم "Answers, Knowledge and Information" أو اختصارًا "AKI"، لتطوير خدمات ذكاء اصطناعي داخلية تهدف إلى تقديم تجربة بحث تشبه ChatGPT.ورغم وجود تحفظات فلسفية من بعض قادة أبل حول الانخراط الكامل في مجال روبوتات المحادثة، فإن الشركة بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، ويقود الفريق الجديد ، أحد التنفيذيين السابقين المسؤولين عن تطوير "سيري"، والذي فقد موقعه القيادي في وقت سابق من العام بسبب تأخيرات وصفت داخليًا بأنها "قبيحة ومحرجة".الجدير بالذكر أن أبل سبق وأن أبدت اهتمامها بالتعاون مع شركات ناشئة في مجال ، مثل شركة Perplexity التي تركّز على تطوير محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل تحركها الحالي متوقعًا إلى حد ما.