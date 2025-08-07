Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:06
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف iphone 17 Pro الذي ستطرحه آبل ليكون من بين أفضل هواتفها الذكية.
وتبعا للتسريبات فإن هاتف iPhone 17 Pro حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وحصل على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية دون الحاجة لشريحة اتصال، وحمي بإطار من التيتانيوم وزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

شاشته أتت LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1206/2622) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Ceramic Shield.
 
وسيعمل الجهاز بنظام Ceramic Shield، ومعالج Apple A19 Pro المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات من تطوير آبل، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+48+48) ميغابيكسل، فيها مستشعر TOF 3D LiDAR، وقادرة عل توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 24 ميغابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2 للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC، وتقنية Face ID، وتقنية bluetooth 5.4، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وزوّد ببطارية تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24