تكنولوجيا وعلوم

الفضول لا يعرف حدوداً... إليكم أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:42
كشفت محركات البحث على الإنترنت، وعلى رأسها غوغل، عن جانب طريف من فضول البشر الذي لا يعرف حدوداً، حيث أظهرت عمليات البحث بعضاً من أغرب الأسئلة التي طرحها المستخدمون، والتي تتراوح بين المضحك والمثير للدهشة، وأحياناً تدفع للتساؤل عن طبيعة التفكير البشري في العصر الرقمي.
ومن بين أبرز تلك الأسئلة الغريبة التي تم تداولها بشكل ملحوظ على غوغل: "هل للبطاريق مفاصل للركبة؟"، وهو سؤال يبدو غريباً لكنه نابع من ملاحظة شكل هذه الطيور أثناء المشي.

اللافت أن الإجابة العلمية تؤكد أن للبطاريق مفاصل الركبة بالفعل، لكنها مخفية تحت طبقات من الريش والدهون.
 
ووفقاً لموقع "news9live"، فإنه من الأسئلة التي أثارت الجدل أيضاً: "هل يمكنني الزواج من قطتي؟"، وهو سؤال طُرح آلاف المرات رغم أنه يندرج ضمن المستحيل قانونياً ومنطقياً، لكن يبدو أن البعض يعيش علاقات عاطفية استثنائية مع حيواناتهم الأليفة.

وضمن الأسئلة غريبة الأطوار، سأل بعض المستخدمين غوغل: "هل يمكنني أكل هاتفي؟"، وهو تساؤل يصعب تصديقه، وربما ناتج عن نوبة جوع شديدة أو اختبار لمدى تحمل محرك البحث للسخافة.

وبالمثل، جاء السؤال الطريف: "هل تشعر الأسماك بالعطش؟"، والذي تبيّن أن الإجابة عليه هي بالنفي، إذ تمتص الأسماك الماء من خلال خياشيمها، ولا تشعر بالعطش بالطريقة التي يشعر بها الإنسان.

كما لم يغب الخيال عن عمليات البحث، فقد تساءل البعض: "كيف أصبح حورية بحر؟"، في تعبير عن حلم طفولي أو رغبة جامحة في الهروب من الواقع، وهي أمنية يصعب تحقيقها خارج عالم الأساطير.

ومن بين الأسئلة الطريفة، تساءل البعض: "ماذا لو لم أُقص أظافري أبداً؟"، وهو سؤال استدعى صوراً حقيقية من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، حيث سجّل بعض الأشخاص أظافراً بطول سيارة تقريباً، في مشهد لا يبدو جميلاً على الإطلاق، بل أقرب إلى المأساوي في تفاصيله اليومية.

من جهة أخرى، أظهرت بعض عمليات البحث مدى الارتباك الشخصي الذي قد يصل بالبعض لكتابة أسئلة مثل: "هل أنا متزوج؟"، وهي حالة تثير القلق أكثر مما تثير الضحك، وتعكس فقداناً للتركيز أو ربما سخرية مقصودة من الحياة اليومية.

وحتى التساؤلات التي تبدو منطقية ظاهرياً كشفت عن جانب غريب، مثل: "لماذا لا نرى صغار الحمام؟"، وهو سؤال مشروع، إذ تظل صغار الحمام، أو ما يُعرف بـ"السقّافين"، في أعشاشها حتى تكتمل بنيتها الجسدية وتصبح قادرة على الطيران.
Privacy policy
