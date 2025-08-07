Advertisement

متفرقات

روسيا تطلق نظاماً فضائياً لمراقبة النقل البحري: دقة عالية وسرعة غير مسبوقة

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:00
أعلنت شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة عن تطوير نظام جديد يعتمد على الأقمار الصناعية لمراقبة عمليات النقل البحري، في خطوة تهدف إلى الاستغناء الكامل عن الأنظمة الأجنبية.
وقال المدير التجاري للشركة، أناتولي كوبيك، إن النظام المطور حديثاً بات قيد الاستخدام الفعلي، ويتميز بقدرات متقدمة في التصوير والمراقبة وبتكلفة أقل، مستنداً إلى أقمار صناعية صُنعت بالكامل محلياً.

وخلال استعراض لمواصفات القمر الصناعي المستخدم، أوضح كوبيك أنه فائق التطور رغم وزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 17 كغم، إذ يلتقط صوراً بدقة تصل إلى 2.5 متر لكل بكسل، ويصور في أربعة نطاقات طيفية في وقت واحد، وينقل البيانات بسرعة هائلة تصل إلى 1 غيغابايت في الثانية، من ارتفاع يتراوح بين 500 و600 كيلومتر.

كما أشار إلى أن القمر يدور في المدار بسرعة تصل إلى 8 كيلومترات في الثانية، مع إمكانية التحكم الكامل في مساره من مراكز التوجيه الأرضية.

ويُعد هذا النظام الجديد نقلة نوعية في تقنيات المراقبة الفضائية الروسية، ويعزز من قدرات البلاد في مجالات الملاحة والاستشعار عن بعد، خاصة في ظل سعي موسكو إلى تعزيز استقلالها التكنولوجي في القطاعات الاستراتيجية.

يُذكر أن شركة "سبوتنيكس" تُعد من أبرز الشركات الروسية في مجال الصناعات الفضائية، وسبق لها تطوير أقمار صناعية لأغراض متعددة، منها دراسة الطقس الفضائي.
